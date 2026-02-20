Vox pide "flexibilizar" la PAC tras los daños por el temporal en el campo andaluz

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, en una convocatoria en Cádiz. - VOX ANDALUCÍA

CÁDIZ 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha apostado este viernes por que desde la Unión Europea (UE) se pueda "flexibilizar" la Política Agrícola Común (PAC) "modificando el régimen de sanciones, lo establecido sobre la rotación de cultivos y los ecorregímenes", y ello atendiendo a los daños causados en el campo andaluz por las borrascas que se han sucedido en la comunidad autónoma en las últimas semanas.

Tras la visita, este pasado jueves, del comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, a Jerez de la Frontera (Cádiz), Manuel Gavira ha subrayado este viernes en una atención a medios en Cádiz que "cualquier ayuda que llegue al campo de la provincia" gaditana, "de Andalucía y, por supuesto, del resto de España, siempre será insuficiente", porque el sector primario atraviesa una "situación crítica".

Por ello, y según indica el partido en una nota, Vox exige a la Unión Europea tomar medidas como "flexibilizar la PAC", y advierte de que "a los graves daños provocados por las inundaciones se suma la competencia desleal de productos procedentes del norte de África, y de acuerdos comerciales como los impulsados con Mercosur, que sitúan a los productores españoles y andaluces en clara desventaja".

Desde Vox defienden que la PAC puede "suavizarse modificando el régimen de sanciones", así como "lo que está establecido sobre la rotación de cultivos, y modificando también los ecorregímenes", y piden a la UE que actúe en esa dirección. "Podría favorecer en este caso a los agricultores de Andalucía", ha concluido Gavira.