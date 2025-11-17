Vox propondrá en el Parlamento andaluz elevar una iniciativa al Congreso "donde se prohíba el nicab y el burka"

ALGECIRAS (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha anunciado en Algeciras (Cádiz) que van a registrar una proposición de ley en el Parlamento andaluz para que, "si se aprueba, sea tramitada en el Congreso de los Diputados, donde se prohíba el nicab y el burka".

En este sentido, Gavira ha afirmado que en Algeciras "se dan problemas de convivencia, de seguridad, de rendición cultural o un trato denigratorio a las mujeres, sobre todo por parte del PP".

"Hablamos de que se modifique la Ley de Seguridad Ciudadana y el Código Penal para que no haya coacciones a quien pretenda la imposición del burka y del nicab", ha explicado Gavira, que ha añadido que "llevar un saco, una capucha en la cabeza, genera problemas de seguridad y problemas de identificación".

Además, el portavoz de Vox ha afirmado que "se está hablando de la libertad de las mujeres que están en Andalucía y que se ven obligadas y coaccionadas en muchos casos a llevar esa capucha en la cabeza". Por ello, Gavira ha recalcado que Vox "va a seguir defendiendo a las mujeres como marca el derecho en nuestra nación", es decir, "igualdad absoluta entre hombres y mujeres".

Gavira ha preguntado sobre las diferentes puertas de la principal mezquita en Algeciras por donde entran los hombres y las mujeres, "si se imaginan lo que dirían las feministas si una iglesia católica en nuestra nación tuviese dos entradas diferenciadas, una para hombre y otra para mujer".

Asimismo, Gavira ha subrayado que "la petición de crear o tener una nueva mezquita gigantesca con minarete incluido y la financiación que hace falta también para poder construirla", el cementerio de Algeciras "donde querían practicar enterramientos por el rito islamista", la fiesta del cordero en la plaza de toros o en los colegios, o el plan de lengua árabe y cultura marroquí en los colegios de Algeciras, "no son ocurrencias".

"Estamos hablando de culturas incompatibles con la nuestra", así como que "la comunidad musulmana da un paso más. Esto responde a un plan para islamizar esta ciudad, luego vendrá Andalucía y lo estamos viendo también por muchas partes de España", ha concluido.