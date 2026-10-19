Vox propone que el futuro hospital de Cádiz se denomine 'Virgen del Rosario' en reconocimiento a su patrona

Diseño del nuevo hospital de Cádiz difundido por Vox. - VOX CÁDIZ

CÁDIZ 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox Cádiz ha propuesto que el futuro hospital de Cádiz lleve el nombre de 'Hospital Universitario Virgen del Rosario', en homenaje a la patrona de la capital, así como en reconocimiento a "la profunda devoción" que los gaditanos profesan a esta Virgen.

En una nota, la formación ha explicado que el nombre del nuevo centro sanitario "debe estar vinculado a la ciudad y a sus raíces", defendiendo que esta denominación "sería una forma de preservar y poner en valor las tradiciones de Cádiz".

Además, han señalado que no se trata únicamente de "elegir un nombre", sino el que una infraestructura llamada a prestar servicio a "miles de gaditanos y a las futuras generaciones" lleve consigo "una parte de la historia de la ciudad".

Del mismo modo, Vox ha recordado que existen "precedentes" en la sanidad pública andaluza de hospitales universitarios que llevan el nombre de advocaciones religiosas, como el Hospital Universitario Virgen Macarena o el Hospital Universitario Virgen del Rocío, ambos en Sevilla y "referentes sanitarios de Andalucía".

Ante estos ejemplos, se ha hecho hincapié en que el futuro hospital "debe ser mucho más que un edificio sanitario", exponiendo que "debe ser un hospital de todos los gaditanos y también un símbolo de la ciudad".

"Cádiz merece un hospital que, además de cuidar de la salud de sus ciudadanos, lleve con orgullo el nombre de su Patrona", ha aseverado Vox.