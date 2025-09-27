Vox subraya su compromiso en defensa de la caza en Andalucía y reivindica "su importancia" con 45.000 empleos vinculados

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, este sábado en su visita a la Feria de la Caza en Jerez de la Frontera (Cádiz). - VOX EN ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha asegurado este sábado que su partido "cada vez que tiene oportunidad" presenta iniciativas para "mejorar la actividad cinegética en nuestra tierra", como ha puesto de manifiesto en Jerez de la Frontera (Cádiz) durante su visita a la Feria Provincial de la Caza, la Actividad Cinegética y el Medio Ambiente (Ecocaza).

Ha recordado en este sentido que esta semana "hemos registrado una iniciativa vinculada al silvestrismo, que es lo que nos demandan la Federación Andaluza de Caza y los cazadores de toda nuestra tierra", .

Ha subrayado en una nota que Andalucía cuenta con 300.000 licencias, de las cuales 90.000 están federadas a la Federación Andaluza de Caza. Además, la actividad cinegética genera alrededor de 3.000 millones de producto interior bruto y 45.000 empleos ligados a la caza. "La importancia de la caza está fuera de toda duda", ha afirmado.

Gavira ha lamentado que los cazadores "nos dicen que les prometen inversiones que luego no llegan" y que "les prometen mejorar sus condiciones para que no tengan que acceder a tanta burocracia y luego tampoco cumplen".

El portavoz de Vox ha reivindicado "la importancia del sector de la caza está ligada también al modo de vida rural" y "lo que estamos viendo en el campo es menos población, menos actividad económica y, por supuesto, menos futuro" y por esto ha señalado que "es importante valorar y avalar actividades como la caza que tanto empleo y tanta riqueza generan en Andalucía".

Gavira ha recordado que Vox en el Parlamento de Andalucía presenta iniciativas para "mejorar la actividad cinegética en nuestra tierra" como "la licencia interautonómica de caza" o que "la licencia actual esté subvencionada al 100%".

Como anunció el portavoz parlamentario de Vox la semana pasada en su visita a la Feria de la Caza y la Pesca de la provincia de Jaén (Ibercaza), ha presentado una iniciativa con el objetivo de que "todas las modalidades de caza sean declaradas Bien de Interés Cultural".