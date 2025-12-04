Yllana, Santiago Auserón, Lalachus y Las Niñas de Cádiz en la programación de invierno de San Fernando (Cádiz)

La concejala de Cultura en el Ayuntamiento de San Fernando, Pepa Pacheco, en la presentación de la programación de invierno en el Real Teatro de las Cortes. - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

La programación de invierno 2025/26 del Real Teatro de las Cortes de San Fernando (Cádiz) contará con nombres destacadas con Manuel Morena, Yllana, Santiago Auserón, Lalachus o Las Niñas de Cádiz, combinando humor, drama y música en su nueva temporada.

La concejala de Cultura en el Ayuntamiento, Pepa Pacheco, ha presentado esta programación, resaltando el crecimiento "notable" de público al teatro así como la "diversidad artística" ofrecida en los últimos años, dos factores que han ayudado a llenar prácticamente todas sus funciones e incluso duplicar algunos aforos debido a la alta demanda.

La recaudación también ha experimentado un impulso histórico, con un aumento del 175%, pasando de 60.000 euros en 2021 a más de 165.000 euros previstos para 2026, ha apuntado el Ayuntamiento en una nota.

"El Real Teatro de las Cortes vive un momento excepcional, fruto de un trabajo constante por ofrecer espectáculos de calidad y por acercar la cultura a todos los públicos", ha aseverado la concejala, quien ha destacado la respuesta del público isleño, que la ha calificado de "extraordinaria" y de "impulso" para seguir creciendo.

Este crecimiento se ha visto favorecido por "un notable rejuvenecimiento del público", con cada vez más jóvenes asistiendo regularmente al teatro, sin perder el respaldo de los espectadores veteranos. También han sido determinantes el reajuste de horarios y la colaboración con la hostelería local, que han convertido cada función en "una oportunidad para dinamizar distintos sectores de la ciudad".

La política de precios accesibles, la diversidad de géneros programados y las mejoras progresivas en las instalaciones han consolidado al Teatro de las Cortes como "uno de los espacios culturales más atractivos y asequibles" de la Bahía de Cádiz.

Pacheco ha asegurado que "este éxito no es fruto de la casualidad" sino de "la apuesta decidida por una programación cuidada y diversa que ha traído a San Fernando a grandes voces y compañías".

OFERTA PARA TODOS LOS PÚBLICOS

La programación de invierno llegará con una oferta diversa para todos los públicos. La temporada se inaugurará el 24 de enero con 'Un tranvía llamado deseo', una de las grandes obras del teatro universal presentada en una puesta en escena que reivindica la vigencia del texto de Tennessee Williams, adaptada por David Serrano y con Nathalie Poza y Pablo Derqui como protagonistas.

A finales de mes, los días 30 y 31 de enero, Manolo Morera ofrecerá su espectáculo 'No me enfado, pero me da coraje', lleno de situaciones cotidianas que garantizan risas para todos los públicos. El 6 y 7 de febrero será el turno de 'La Reina Brava', de Las Niñas de Cádiz, una tragicomedia que fusiona Shakespeare, sátira y el inconfundible sello gaditano de este grupo.

A finales de febrero, los días 27 y 28, la compañía Yllana presentará 'GOOL', una divertida sátira visual sobre el universo del fútbol, y el 7 de marzo llegará 'Olvidadas. A las Sinsombrero', de Mercedes de Córdoba, un espectáculo que pone en valor la memoria y el talento de las creadoras invisibilizadas de la Generación del 27.

Posteriormente, los días 13 y 14 de marzo, Lalachus y Bertus presentarán 'K Decirte K No Sepas', un show cargado de humor, improvisación y referencias millennial.

La música será protagonista el 20 de marzo con Santiago Auserón, que ofrecerá un recital que recorrerá su trayectoria e incluirá temas de su nuevo disco 'Neratzi'. La temporada concluirá el 21 de marzo con 'Deuteronomio 5:8-10', de Alberto Sellés e Iván Orellana, un espectáculo de flamenco contemporáneo que explora las relaciones humanas desde la emoción, la danza y la narrativa.

La concejala de Cultura ha comentado que esta programación "vuelve a confirmar la apuesta por la calidad, la variedad y la conexión con todos los públicos", indicado que lo que se pretende es que cada espectador "encuentre en el teatro un espacio donde emocionarse, aprender y disfrutar".

De cara al próximo año, San Fernando se sumará además a la celebración internacional del 270 aniversario del nacimiento de Wolfgang Amadeus Mozart. Para ello, y de la mano de la Asociación Gaditana de Amigos de la Ópera (Asgao), se ha organizado un ciclo especial compuesto por tres citas operísticas que saldrán a la venta la próxima semana y que permitirán acercar la música del genial compositor al público isleño.