Zahara dedica sus fiestas a quienes ayudaron a superar las borrascas de invierno en la comarca de la Sierra de Cádiz

Archivo - Efectivos de la UME trabajan en labores de achique de agua en el municipio gaditano de Grazalema que se vio afectado por el paso de la borrasca Leonardo. A 4 de febrero de 2026, en Grazalema, Cádiz (Andalucía, España). ARCHIVO. - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

ZAHARA DE LA SIERRA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

El municipio gaditano de Zahara de la Sierra va a celebrar el próximo 20 de agosto su Feria y Fiestas de 2026, las cuales estarán dedicadas a todas las personas que demostraron "su compromiso y solidaridad" durante las borrascas que afectaron a la comarca de la Sierra de Cádiz el pasado invierno.

Las intensas lluvias caídas en esos últimos días de enero e inicios de febrero dejaron estampas insólitas, como el desalojo completo del pueblo de Grazalema, donde el agua corría por sus calles y buscaba la salida desde dentro de las propias casas, los innumerables daños en carreteras de la Sierra o las afecciones registradas en Ubrique, que también vivió situaciones similares a Grazalema aunque sin llegar a evacuar el municipio.

De esta manera, el Ayuntamiento de Zahara ha comunicado en sus redes sociales que el 20 de agosto por la noche se rendirá homenaje a voluntarios, servicios de emergencia, trabajadores públicos, cuerpos de seguridad y a todas las personas y entidades que colaboraron para ayudar a Zahara y Grazalema "en uno de sus momentos más difíciles".

Al respecto, se ha manifestado que este acto simboliza "el agradecimiento sincero de los vecinos y vecinas de Zahara a quienes hicieron posible que, entre todos, superáramos una situación tan difícil".

De hecho, Zahara, que sufrió problemas en sus accesos por carretera debido a deslizamientos de tierra e incluso falta de suministro de agua por la rotura de una tubería a consecuencia de las lluvias, fue uno de los municipios que acogió a parte de la población desplazada de Grazalema.

La normalidad en esta localidad se fue recuperando poco a poco, empezando 11 días después del desalojo, cuando se permitió la vuelta progresiva de sus vecinos, que fueron regresando según se iba garantizando la seguridad y estabilidad del suelo de sus viviendas.

La situación del acuífero, que se vio colmatado debido al volumen de lluvias caídas en pocas horas en este pueblo de la Sierra de Cádiz, fue lo que motivó en un primer momento la orden de desalojo obligatoria, convirtiendo a Grazalema en casi un pueblo fantasma. Tras cesar las lluvias fueron técnicos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y del CSIC quienes realizaron estudios y pruebas que garantizaran la vuelta de los vecinos.