Zambombas de Jerez (Cádiz) 2025: Guía de fechas y más de un centernar de actuaciones en la ciudad

Archivo - Celebración de una zambomba de Jerez durante la Navidad de 2023. (Foto de archivo). - AYTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Jerez de la Frontera (Cádiz) dará este viernes el pistoletazo de salida a su programación navideña de 2025 con el encendido del alumbrado y el concierto gratuito de Luis de Perikín. Con este acto comienza también la temporada de las tradicionales zambombas, que se extenderá hasta el próximo 25 de diciembre con más de un centenar de actuaciones.

Las calles de ciudad jerezana se llenarán así de tradición, cante y baile en cada rincón, recuperando el espíritu de unas celebraciones cuyo origen se encuentra en las convivencias de las antiguas casas de vecinos, donde se compartían viandas, vinos y cantes cuya letra y compás formaban parte de la cultura popular. En Jerez, la fusión de esos ritmos encontró en el flamenco su sello distintivo.

Desde 2015, la Zambomba de Jerez está declarada Bien de Interés Cultural (BIC), un reconocimiento que pone en valor su importancia turística y cultural como una de las manifestaciones navideñas de mayor interés etnológico de Andalucía.

Este año se celebrarán más de una treintena de zambombas en noviembre, a las que se sumarán más de un centenar en diciembre, según detalla la Diputación de Cádiz en su guía, consultada por Europa Press. A continuación, se recogen todas ellas organizadas por día y horario:

VIERNES 22 DE NOVIEMBRE

- Bereber. 16,00 horas.

- Mencanta Jerez. 17,00 horas.

- Hermandad de la Misión. 20,30 horas.

- Plaza Canterbury. 23,00 horas.

SÁBADO 23 DE NOVIEMBRE

- Bereber. 16,00 horas.

- Mencanta Jerez. 17,00 horas.

- The Bliss. 17,00 horas.

- Plaza Canterbury. 17,00 horas.

- Casa Gabriela. 17,00 horas.

- Hermandad de Jesús Nazareno. 17,00 horas.

- Casa Sánchez. 17,30 horas.

- II Gala Ana Téllez. 19,00 horas.

VIERNES 29 DE NOVIEMBRE

- Bereber. 16,00 horas.

- Mencanta Jerez. 17,00 horas.

- Casa Sánchez. 17,30 horas.

- CEIP San José Obrero. 17,30 horas.

- Plaza Canterbury. 18,30 horas.

SÁBADO 30 DE NOVIEMBRE

- Hermandad del Transporte. 14,00 horas.

- Hermandad de las Tres Caídas. 14,00 horas.

- Hermandad de la Clemencia. 14,00 horas.

- Hermandad de la Mortaja. 14,00 horas.

- Hermandad de la Entrega. 14,00 horas.

- Hermandad de la Yedra. 14,00 horas.

- Hermandad del Cristo del Amor. 14,00 horas.

- Hermandad de las Angustias. 14,00 horas.

- Peña Rociera Los Justitos. 14,00 horas.

- Bereber. 16,00 horas.

- Mencanta Jerez. 17,00 horas.

- Casa Gabriela. 17,00 horas.

- Plaza Canterbury. 17,00 horas.

- Casa Sánchez. 17,30 horas.

DOMINGO 1 DE DICIEMBRE

- Hermandad de la Misión. 14,00 horas.

JUEVES 5 DE DICIEMBRE

- Hermandad de la Borriquita. 14,00 horas.

- Hermandad del Consuelo. 16,00 horas.

- Bereber. 16,00 horas

- Mencanta Jerez. 17,00 horas.

- Casa Sánchez. 17,30 horas.

- Peña Fernando Terremoto. 18,30 horas.

- Plaza Canterbury. 18,30 horas.

- Peña flamenca La Zúa. 22,00 horas.

VIERNES 6 DE DICIEMBRE

- Hermandad del Rocío. 14,00 horas.

- Hermandad de Jesús Nazareno. 14:00 horas.

- Hermandad del Cristo de la Viga. 14,00 horas.

- Hermandad de la Borriquita. 14,00 horas.

- Hermandad de la Vera-Cruz. 14,00 horas.

- Hermandad de las Tres Caídas. 14,00 horas.

- Hermandad del Consuelo. 14,00 horas.

- Hermandad del Santo Crucifijo. 14,00 horas.

- Hermandad de la Oración en el Huerto. 14,00 horas.

- Hermandad de la Amargura. 14,00 horas.

- Hermandad del Perdón. 14,00 horas.

- Hermandad del Cristo de la Expiración. 14,00 horas.

- Recreo San Luis. 14,00 horas.

- Peña Luis de la Pica. 14,00 horas.

- Bereber. 16,00 horas.

- Mencanta Jerez. 17,00 horas.

- Casa Sánchez. 17,30 horas.

- Plaza Canterbury. 18,30 horas.

SÁBADO 7 DE DICIEMBRE

- Peña La Bulería. 13,30 horas.

- Peña Rociera El Cancelín. 14,00 horas.

- Hermandad del Cristo de la Viga. 14,00 horas.

- Hermandad del Cristo del Amor. 14,00 horas.

- Hermandad de la Borriquita. 14,00 horas.

- Hermandad del Prendimiento. 14,00 horas.

- Hermandad de las Tres Caídas. 14,00 horas.

- Hermandad del Cristo de la Expiración. 14,00 horas.

- Hermandades de las Cinco Llagas y Pasión. 14,00 horas.

- Hermandad de la Candelaria. 14,00 horas.

- Peña Los Pelotitos. 14,00 horas.

- Hermandad del Consuelo. 16,00 horas.

- Bereber. 16,00 horas.

- Mencanta Jerez. 17,00 horas.

- Casa Gabriela. 17,00 horas.

- Plaza Canterbury. 17,00 horas.

- Casa Sánchez. 17,30 horas.

- Peña Pepe Alconchel. 18,00 horas.

- Peña Amigos de Estella. 18,00 horas.

- Peña El Pescaero. 21,00 horas.

DOMINGO 8 DE DICIEMBRE

- Hermandad de Jesús Nazareno. 14,00 horas

- Hermandad de las Tres Caídas. 14,00 horas.

- Hermandad del Cristo de la Viga. 14,00 horas.

- Hermandad del Consuelo. 14,00 horas.

- Hermandad de la Candelaria. 14,00 horas.

- Hermandad de la Oración en el Huerto. 14,00 horas.

- Peña Luis de la Pica. 14,00 horas.

- Bereber. 16,00 horas.

- Plaza Canterbury. 17,00 horas.

- Mencanta Jerez. 17,00 horas.

- Casa Sánchez. 17,30 horas.

JUEVES 12 DE DICIEMBRE

- Casa Sánchez. 17,30 horas.

VIERNES 13 DE DICIEMBRE

- Bereber. 16,00 horas.

- Mencanta Jerez. 17,00 horas.

- Plaza Canterbury. 17,00 horas.

- Casa Sánchez. 17,30 horas.

- Peña La Lola. 22,30 horas.

SÁBADO 14 DE DICIEMBRE

- Hermandad de la Coronación. 14,00 horas.

- Hermandad de los Judíos de San Mateo. 14,00 horas.

- Hermandad de la Borriquita. 14,00 horas.

- Hermandad de Jesús Nazareno. 14,00 horas.

- Hermandad del Cristo de la Viga. 14,00 horas.

- Hermandad del Cristo del Amor. 14,00 horas.

- Hermandad del Santo Crucifijo. 14,00 horas.

- Hermandad de la Candelaria. 14,00 horas.

- Peña Luis de la Pica. 14,00 horas.

- Bereber. 16,00 horas.

- Mencanta Jerez. 17,00 horas.

- Casa Gabriela. 17,00 horas.

- Plaza Canterbury. 17,00 horas.

- Casa Sánchez. 17,30 horas.

- Peña La Barca de la Florida. 18,00 horas.

- Peña Don Antonio Chacón. 20,00 horas.

- Hermandad del Carmen. 21,00 horas.

DOMINGO 15 DE DICIEMBRE

- Plaza Canterbury. 18,30 horas.

JUEVES 19 DE DICIEMBRE

- Casa Sánchez. 17,30 horas.

VIERNES 20 DE DICIEMBRE

- Bereber. 16,00 horas.

- Plaza Canterbury. 17,00 horas.

- Mencanta Jerez 17,00 horas.

- Casa Sánchez. 17,30 horas.

SÁBADO 21 DE DICIEMBRE

- Hermandad de la Borriquita. 14,00 horas.

- Hermandad de la Exaltación. 14,00 horas.

- Hermandad de las Angustias. 14,00 horas.

- Peña Luis de la Pica. 14,00 horas.

- Peña Buena Gente. 14,00 horas.

- Peña Los Cernícalos. 14,00 horas.

- Bereber. 16,00 horas.

- Plaza Canterbury. 17,00 horas.

- Casa Gabriela. 17,00 horas.

- Mencanta Jerez. 17,00 horas.

- Casa Sánchez. 17,30 horas.

- Peña Tío José de Paula. 18,00 horas.

SÁBADO 21 DE DICIEMBRE

- Mencanta Jerez. 17,00 horas.

- Casa Sánchez. 17,30 horas.

- Peña Tío José de Paula. 18,00 horas.

DOMINGO 22 DE DICIEMBRE

- Plaza Canterbury. 18,30 horas.

LUNES 23 DE DICIEMBRE

- Plaza Canterbury. 18,30 horas.

VIERNES 27 DE DICIEMBRE

- Plaza Canterbury. 23,00 horas.

SÁBADO 28 DE DICIEMBRE

- Plaza Canterbury. 17,30 horas