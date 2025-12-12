Zona Franca de Cádiz cierra el programa IberoBio con una jornada sobre startups biotech vinculadas a la economía azul

El delegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Fran González, en una jornada en Cádiz del proyecto Iberobio - ZONA FRANCA DE CÁDIZ

CÁDIZ 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Zona Franca de Cádiz ha cerrado este viernes en la capital gaditana el proyecto IberoBio con una jornada en la que se han citado expertos en biotecnología y que se ha centrado en las oportunidades de innovación y emprendimiento en torno a la bioinformática.

Esta jornada ha servido pàra conectar a empresas, investigadores y otros agentes clave, explorar nuevas vías de innovación en bioinformática e impulsar el emprendimiento, todo ello generando un interesante foco de transferencia del conocimiento en el entorno biotech.

A la misma han asistido responsables de entidades representativas del sector, como Carmen Garrido, directora del Instituto Universitario de Investigación Marina Inmar de la Universidad de Cádiz, y Antonio Pazos, gerente del Clúster Marítimo Naval de Cádiz, ha detallado Zona Franca en una nota.

El encuentro se enmarca en el proyecto IberoBio, que fue clausurado en la ciudad portuguesa de Braga hace dos semanas, y en donde se puso en valor el trabajo de los casi tres años de trabajo conjunto entre 12 entidades españolas y portuguesas, entre las que se encuentra la Zona Franca de Cádiz y su homónima de Vigo. Además, sentó las bases para la continuidad de la cooperación biotecnológica transfronteriza y de los principales resultados y herramientas desarrolladas en el marco del proyecto.

De hecho, en Braga el coordinador de Incubazul, Jose Manuel Fedriani, presentó la Herramienta de Financiación, y el delegado del Estado gaditano, Fran González, firmó el protocolo de intenciones para dar continuidad a esta cooperación transfronteriza.

El Consorcio ha resaltado que el Proyecto Iberobio es "de gran importancia" para el ecosistema de startups biotecnológicas, ya que más un centenar de iniciativas empresariales biotech se han beneficiado de unas herramientas y servicios avanzados que las hacen "más competitivas y con más garantías de acceso a los mercados exteriores".

En el global del proyecto han sido más de 50 las empresas que han sido apoyadas mediante servicios avanzados de innovación, más de 45 las de servicios avanzados de internacionalización y más de 60 las que han sido apoyadas para la captación de financiación.

Entre los logros generales del Proyecto IberoBio se puede destacar el Mapa de Recursos Biotecnológicos, la plataforma de Talento, el Campus formativo, la Plataforma de Retos Biotech, la Herramienta de Financiación, o la Aceleradora Impulso Biotech, todo ello, avances tangibles que fortalecen la cooperación, la innovación y la competitividad del ecosistema ibérico transfronterizo de biotecnología.

La jornada de ha congregado en el recinto fiscal gaditano a expertos en bioinformática, una disciplina científica que combina la biología, la informática, las matemáticas y la estadística para gestionar, analizar e interpretar grandes volúmenes de datos biológicos. Esta rama de la biotecnología, considerada una disciplina fundamental en el sector biotech, tiene un tiene un impacto significativo en diversos campos, entre los que destacarían la medicina, la biotecnología, la agricultura y ganadería, y la ecología.

La primera de las ponencias ha corrido a cargo de José Ramón Valverde, del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, que ha hablado sobre la Inteligencia Artificial y la Biotecnología del futuro. Tras la ponencia de apertura ha tenido lugar una mesa redonda moderada por el coordinador de Incubazul, con representantes de Inibica, del grupo de investigación Bisite de la Universidad de Salamanca y de Nostrum Biodiscovery, empresa catalana de Biotecnología.

El encuentro ha concluido con una dinámica de grupo y presentación de conclusiones con la metodología 'design thinking', una actividad práctica y colaborativa que aplica la metodología del Pensamiento de Diseño para resolver problemas complejos de forma innovadora, centrada en el usuario, mediante la empatía, la creatividad y la experimentación rápida buscando soluciones deseables para las personas, factibles tecnológicamente y viables para el negocio.

El delegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Fran González, ha dado la bienvenida a los participantes y asistentes y ha expuesto la importancia de esta jornada con la que han cerrado su participación en el proyecto IberoBio con una certificación "del 100% del presupuesto".

Ha insistido además en la necesidad de "dar continuidad" a proyectos como este que "apuestan por un sector muy importante como es la biotecnología, que toca campos de tanta trascendencia como el de la salud, el bienestar o la alimentación", con ejemplos en startups del programa de aceleración de Zona Franca como Marisma Biomed, Abell Pharma, Poseidona, Escaramujo Wines, Galilup Food, Esbeltia, SeaBites Pet Care o Bombus.

Fran González ha resaltado la importancia del protocolo firmado hace dos semanas en Portugal, que "refuerza el compromiso por la colaboración entre países de la Unión Europea", en este caso entre España y Portugal, e "impulsa la captación de talento innovador en el sector biotech", en el caso del Consorcio gaditano, un campo "fundamental" para el trabajo en el ecosistema de innovación, emprendimiento y economía azul vinculados a sus proyectos Incubazul y Blue Core.

Cabe recordar que el Proyecto IberoBio nació para impulsar el ecosistema biotech, abarcando una vasta zona geográfica, desde Galicia y el Norte de Portugal hasta Andalucía y el Algarve.

El proyecto es una iniciativa transfronteriza que busca consolidar, posicionar e internacionalizar el sector biotecnológico de la península ibérica, creando un polo de innovación que conecta entidades académicas, empresas y centros de investigación para fomentar la colaboración, el acceso a financiación y el crecimiento conjunto.

Zona Franca de Cádiz, como socio del proyecto Poctep IberoBio, desempeña "un papel fundamental" en la promoción y apoyo al crecimiento de empresas y proyectos del sector biotecnológico vinculados a la economía azul. De hecho, por el programa de aceleración de la incubadora del Consorcio gaditano han pasado varias startups del sector, algunas de las cuales están experimentando "un gran éxito" y consolidándose en el mercado empresarial.

A través de este programa y de su incubadora de startups Incubazul, se ha facilitado el acceso a recursos y servicios especializados, diseñados para favorecer la internacionalización, innovación y financiación de iniciativas biotecnológicas.