La Zona Franca de Cádiz estrecha en Perú nuevas alianzas para impulsar la cooperación empresarial iberoamericana

El delegado de la Zona Franca, Fran González, en Perú. - ZONA FRANCA

CÁDIZ 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Zona Franca de Cádiz ha señalado que ha estrechado en Perú nuevas alianzas dentro de su estrategia de cooperación con Iberoamérica en una misión institucional y empresarial en la que el Consorcio ha sido invitado por las autoridades peruanas a presentar su proceso de transformación como ejemplo de buenas prácticas ante representantes del Gobierno, instituciones, empresas y responsables vinculados a sus zonas económicas especiales.

Según ha indicado la Zona Franca en una nota, el delegado del Estado, Fran González, ha expuesto en la ciudad de Piura el modelo desarrollado por la Zona Franca gaditana en los últimos años, especialmente su apuesta por la Economía Azul, la innovación, el emprendimiento y la sostenibilidad, dentro de un encuentro dedicado precisamente a analizar el futuro y la transformación de las Zonas Económicas Especiales de Perú.

En este sentido, ha indicado que su intervención ha permitido compartir la experiencia gaditana y, al mismo tiempo, profundizar en las relaciones con la Zona Especial de Desarrollo Paita (ZED Paita) y explorar nuevas oportunidades de cooperación entre ambos territorios.

González ha considerado "un motivo de satisfacción y orgullo" que las autoridades peruanas hayan invitado a la Zona Franca de Cádiz a compartir su experiencia. "Que podamos contar cómo hemos transformado la propia entidad como un ejemplo de buenas prácticas en el marco de la transformación que se está realizando en las zonas francas del país nos parece un reconocimiento al trabajo que venimos haciendo", ha destacado.

La delegación gaditana ha mantenido encuentros de trabajo con el presidente de la Junta de Administración de la ZED Paita, Leonardo Rosas, y con el gerente, Marco Castro, para intercambiar experiencias sobre los respectivos modelos de desarrollo y analizar posibles líneas de colaboración.

Según ha señalado la Zona Franca, la agenda ha incluido una visita institucional a las instalaciones de ZED Paita y, posteriormente, un recorrido por el puerto de Paita y sus muelles gestionados por Terminales Portuarios Euroandinos (TPE). La presencia gaditana ha coincidido además con un momento especialmente significativo para ZED Paita, que celebra este año su XXX aniversario.

Piura y Paita presentan, además, características de especial interés para la estrategia que desarrolla la Zona Franca de Cádiz. La región cuenta con una importante actividad vinculada a los recursos marinos y dispone en Paita de un enclave portuario estratégico, elementos que ofrecen oportunidades para avanzar en iniciativas relacionadas con la Economía Azul y la sostenibilidad.

EL MODELO GADITANO DE ECONOMÍA AZUL

Según ha indicado la Zona Franca, uno de los momentos centrales de la misión ha sido la participación de Fran González en el Foro Académico organizado por ZED Paita bajo el título 'Visión a futuro de las Zonas Económicas Especiales del Perú', un encuentro concebido para analizar los retos y oportunidades de estos espacios y su contribución al desarrollo económico del país.

El delegado del Estado ha intervenido con una ponencia dedicada específicamente a la presentación del modelo de Economía Azul de la Zona Franca de Cádiz, compartiendo la experiencia desarrollada por el Consorcio en los últimos años y proyectos como Incubazul, Blue Core y el Plan de Descarbonización.

Zona Franca ha señalado que el foro ha contado con una amplia representación institucional, empresarial y académica peruana. Entre sus participantes se encuentran la viceministra de Comercio Exterior, Sayuri Bayona; el director general de Desarrollo Empresarial del Ministerio de la Producción, César Llona; y representantes del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), del proyecto de parques ecoindustriales y de Terminales Portuarios Euroandinos. Fran González también se ha reunido con la senadora por Piura, Karla Schaefer.

La presencia de la Zona Franca de Cádiz en este foro ha permitido mostrar la evolución experimentada por el modelo gaditano y, especialmente, su apuesta por utilizar la Economía Azul como herramienta para impulsar el emprendimiento, la innovación y la creación y consolidación de empresas vinculadas al mar.

En este sentido, ha recordado que Incubazul y Blue Core representan dos etapas complementarias de esta estrategia, desde la incubación y aceleración de proyectos innovadores hasta el crecimiento, consolidación e internacionalización de empresas azules. A ello se suma el Plan de Descarbonización, que incorpora la sostenibilidad y la reducción y compensación de la huella de carbono como elementos transversales de la actividad del Consorcio.

La jornada en Piura se ha completado con una visita a clientes de ZED Paita, con la que la delegación gaditana ha conocido directamente proyectos empresariales implantados en este espacio y ha profundizado en el conocimiento de su modelo de funcionamiento y de las oportunidades que ofrece a las empresas.

Fran González ha destacado en este sentido que el encuentro ha permitido "conocer otra serie de infraestructuras e iniciativas que podemos conectar con nuestro tejido empresarial en Cádiz" y avanzar en "esa conexión y alianza de la red iberoamericana que desde hace un tiempo también estamos sustentando".

DE PERÚ A COLOMBIA

La misión internacional de la Zona Franca continuará ahora en Colombia, donde la entidad participará junto a la Universidad de Cádiz en InnovAzul Caribe, lo que dará continuidad a la colaboración que ambas instituciones mantienen para impulsar la Economía Azul y proyectar internacionalmente el ecosistema de innovación y emprendimiento desarrollado en Cádiz.

Según ha indicado la Zona Franca, la agenda colombiana busca además reforzar los contactos institucionales desarrollados durante los últimos meses y continuar trabajando en las posibilidades de cooperación y transferencia de experiencias vinculadas a proyectos como Incubazul y Blue Core, adaptadas a las características y necesidades de otros territorios.

Las escalas de Perú y Colombia forman parte así de una estrategia de cooperación internacional que tendrá su siguiente gran punto de encuentro en Cádiz a finales de octubre, cuando la ciudad acogerá la XXIX Conferencia de Zonas Francas de Iberoamérica, que reunirá a representantes institucionales, empresariales y académicos de ambos lados del Atlántico.

En esas mismas fechas, Cádiz volverá a situar la Economía Azul en el centro del debate con la celebración del Blue Zone Forum InnovAzul 2026, con el objetivo de reforzar la proyección internacional de un ecosistema construido sobre la colaboración entre administraciones, universidades, empresas y entidades especializadas.

Finalmente, ha señalado que la misión iniciada en Perú se integra de este modo en una hoja de ruta que quiere dar continuidad a las relaciones establecidas en los últimos meses, ampliar la red de alianzas de la Zona Franca de Cádiz y convertir la cooperación con Iberoamérica en nuevas oportunidades de intercambio de conocimiento, innovación y desarrollo empresarial.