Zona Franca de Cádiz formaliza con VDR la venta de una parcela junto a Incubazul para construir un hotel

El delegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Fran González, y el representante de la sociedad VDR, Fernando Vidaurre, tras firmar la escritura de compraventa de una parcela para construir un hotel. - ZONA FRANCA DE CÁDIZ

CÁDIZ 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Fran González, y el representante de la sociedad VDR, Fernando Vidaurre, han firmado en la tarde de este jueves la escritura de compraventa de la parcela ubicada en la UE-ZF-08-A, cercana al edificio de contenedores marítimos reciclados que alberga Zona Base-Incubazul y junto al inmueble de la antigua Ibérica Aga en el polígono exterior de la Zona Franca de Cádiz, en donde se construirá un hotel, que por su ubicación podría cubrir las necesidades de estancias de tipo profesional en la ciudad.

La operación de compraventa se ha materializado por un importe total de 1.973.268 euros, como ha indicado Zona Franca en una nota.

Una vez concluidos los trabajos de urbanización de la unidad de la parcela, con una superficie de 1.207 metros cuadrados (m2) y una edificabilidad de 4.077 m2 sobre rasante y 1.207 m2 bajo rasante, la firma VDR desarrollará un establecimiento hotelero, que incluye el edificio de Ibérica Aga y que complementará y dará un servicio añadido al ecosistema que tiene en el edificio de Zona Base su centro neurálgico.

El hotel tendrá como operador a Travelodge, cadena hotelera británica que cuenta con más de 600 hoteles y 40 años de experiencia. Esta empresa cuenta en España con 13 hoteles distribuidos en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Alicante, Murcia y Málaga.

El nuevo equipamiento, que se construirá anexo al edificio de la antigua Ibérica Aga, generará un número importante de puestos de trabajo y complementará la escasa oferta de establecimientos hoteleros en esta parte de la ciudad, pudiendo responder, según Zona Franca, a "la necesidad" surgida por desplazamientos de tipo profesional.

De hecho, la oferta presentada por VDR para optar al concurso planteaba en su memoria a "Cádiz como destino de ocio y negocio".

La operación de compraventa se incluye en la estrategia que lleva a cabo la Zona Franca para revitalizar y reordenar las unidades de ejecución del polígono exterior gaditano, una zona industrial que se encontraba muy deteriorada.

Si el edificio de Zona Base-Incubazul está suponiendo desde su inauguración "un auténtico revulsivo" para esta zona de la ciudad, el hecho de contar con un hotel muy cerca creará "un caldo de cultivo idóneo" para fomentar la actividad económica, comercial y crear sinergias que impulsen un mayor desarrollo económico para la ciudad y zonas cercanas, como se ha señalado.

En este sentido, el delegado de la Zona Franca, Fran González ha recalcado que la firma de esta compraventa "ratifica el buen hacer del equipo comercial del Consorcio en la búsqueda permanente de nuevas iniciativas y proyectos que puedan instalarse en nuestros espacios y que revitalicen el tejido socioeconómico de Cádiz".

González ha añadido que desde que iniciaron el desarrollo de esa unidad de ejecución, se dieron cuenta que "cuando los espacios se revitalizan, se hacen atractivos a la inversión", algo que esta operación "demuestra", como ha apostillado.

VDR es una constructora navarra con importantes obras por casi toda España y que ha trabajado con clientes destacados y con algunos de los arquitectos más importantes del país.

Entre los proyectos más representativos destacan los hoteles Campus y Alma Muga de Beloso, en Pamplona, el Museo Universidad de Navarra, la reforma y ampliación del estadio del Osasuna, el acuario de Las Palmas de Gran Canaria, la ampliación de la Clínica Universitaria de Navarra en Madrid o la del Hospital La Fe de Valencia, como ha reseñado Zona Franca.