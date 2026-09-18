Unas 170 personas participarán este domingo en el II Cross Inclusivo Estal Trail Parques del Estrecho en Algeciras

Javier Vidal en la presentación del II Cross Inclusivo Estal Trail Parques del Estrecho. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unas 170 personas, entre los que hay deportistas de competición, corredores aficionados, personas con discapacidad y escolares, se han apuntado ya para participar en el Cross Inclusivo Estal Trail Parques del Estrecho, que se celebra este domingo en la finca La Menacha, en Algeciras.

"Todo el mundo tiene que tener la oportunidad de disfrutar de la naturaleza y de probarse físicamente", es la esencia y motivación con la que la Asociación Fiesta del Running organiza, por segundo año consecutivo, el Cross, en el que además de participantes corredores se suma en torno a medio centenar de voluntarios, pendientes de prestar asistencia a quien lo necesite y de que la prueba transcurra con normalidad.

La Diputación de Cádiz colabora de nuevo con la organización de este cross, a través del Área de Desarrollo a la Ciudadanía. "Se trata de un proyecto muy interesante, que aborda una parte del deporte en la que creemos que también hay que volcarse", ha asegurado en una nota el vicepresidente segundo y responsable del Área, Javier Vidal.

En este sentido, ha añadido que además de las pruebas deportivas o grandes eventos de carácter competitivo, "que son muy importantes también". En la Diputación "creemos que el deporte tiene que tener esta vertiente", explicando así una colaboración "con la que estamos encantados", ha asegurado.

El presidente y el tesorero de la entidad asociativa, David Danta y Fernando Silva, respectivamente, han agradecido la colaboración de la Diputación, del Ayuntamiento de Algeciras, la Mancomunidad y empresas que ayudan a sostener financieramente esta organización".

La prueba consta de cuatro distancias, con el fin de adaptarse a los diferentes públicos. Una carrera de diez kilómetros, destinada a atletas que buscan un reto más exigente; una de cinco kilómetros, "algo más rápida, pero apta para todo el mundo, correrla en familia o en grupo"; la 'Prueba inclusiva', de tres kilómetros, que discurre por un terreno que ha sido acondicionado con maquinaria pesada para facilitar la movilidad, el uso de carritos y sillas de ruedas; y el cross infantil, de 1,5 kilómetros, para "fomentar el deporte en el espacio libre y en la naturaleza" entre los más pequeños, han explicado desde la organización.