Urbagestión propone al Ayuntamiento que el piso de Maricarmen se incorpore a un programa municipal para que pueda volver

Maricarmen espera en su casa a que se ejecute o se impida el desahucio, a 23 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Maricarmen, una vecina de 87 años del barrio madrileño de Retiro, se enfrenta este miércoles día 23 a un cuarto y definitivo intento de - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La empresa Urbagestión Desarrollo e Inversión SL ha presentado al Ayuntamiento de Madrid una propuesta de urgencia para que Maricarmen Abascal, la octogenaria desahuciada hace dos días de la vivienda en la que residía desde hace 71 años, pueda volver al 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda como "alternativa habitacional estable y asequible" haciendo que el piso pase a formar parte del programa municipal Reviva.

Urbagestión ha trasladado en un comunicado que se pone a disposición de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) y de los Servicios Sociales municipales para que la propuesta pueda resolverse en el menor plazo posible.

En el mismo comunicado también puntualizan que Urbagestión no es propietaria del edificio de la calle Alcalde Sainz de Baranda 46 sino que compró a la anterior propietaria del inmueble únicamente la vivienda que ocupaba Maricarmen. Se trata de "la única vivienda que Urbagestión tiene en propiedad".

Igualmente aseguran que, tras el auto del Tribunal Supremo que inadmitió el recurso de casación de la anciana y que confirmó la extinción del contrato de arrendamiento, firme desde diciembre de 2023, la empresa buscó "un cumplimiento voluntario y una salida acordada, incluida la posibilidad de un nuevo alquiler con una renta entre un 40% y un 50% por debajo del precio de mercado".

En el mismo comunicado se pronuncian sobre el ofrecimiento del pianista James Rhodes mediante. En un primer correo electrónico s ofrecía hacerse cargo de la renta y en un segundo planteaba la compra de la vivienda, "sin concretar importe". Ambos fueron enviados "con posterioridad al lanzamiento", los días "23 de septiembre a las 14.29 horas y el 24 de septiembre a las 10.44 horas".

Urbagestión agradece el interés pero apuntan que "cuando llegaron esos correos el lanzamiento ya se había producido", unido a la saturación de los servidores que han registrado estos días ante los "cientos de correos masivos".

"LA VIVIENDA NO ESTÁ EN VENTA"

"La vivienda no está en venta", han subrayado. La solución que la empresa ha decidido impulsar es la propuesta que este viernes "presenta al Ayuntamiento a través del programa Reviva o la alternativa que el Ayuntamiento o, en su caso, otras administraciones públicas pudieran entender más factible". En el comunicado lamentan "la situación personal de la señora Abascal y el uso político y espurio del caso".

El programa Reviva es pilotado desde la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) del Ayuntamiento de de Madrid. Busca la compra de casas para aumentar el parque público convirtiendo vivienda privada en protegida.

Para ello, EMVS Madrid ofrece precios de mercado para conseguir que los particulares que quieren vender su inmueble se interesen por las condiciones fijadas por el Ayuntamiento de Madrid, explica el Consistorio sobre el Reviva.

La empresa municipal exige unos requisitos mínismo como que los pisos deben encontrarse en la capital, estar vacíos y en buen estado de conservación; deben tener un mínimo de un dormitorio y cumplir las condiciones mínimas previstas en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM); han de estar ubicados sobre rasante y, si la vivienda no dispone de ascensor, hasta un tercer piso.

EMVS Madrid comprará tanto viviendas de segunda mano como de nueva construcción, siempre y cuando no sean unifamiliares. Los inmuebles también deberán ser exteriores, haber pasado la Inspección Técnica, cumplir las condiciones mínimas previstas en el PGOU, estar al día con las cuotas de la comunidad y tener dados de alta los suministros de luz, agua y gas.