La 41 Subida a Vejer (Cádiz) se disputa este fin de semana con más de 80 inscritos, récord de participación

El vicepresidente segundo y responsable de Deportes de Diputación de Cádiz, Javier Vidal, el alcalde de Vejer, Antonio González Mellado, y el presidente de Escudería Sur, Francisco García Galera, presentando la Subida a Vejer - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Subida a Vejer, una de las pruebas de referencia en el calendario automovilístico de la provincia de Cádiz, celebrará este próximo fin de semana --del 3 al 5 de octubre-- su edición número 41 con récord de participantes, al inscribirse más de 80 pilotos.

La competición ha sido presentada en el Palacio Provincial, en un acto que ha contado con la presencia del vicepresidente segundo y responsable de Deportes de la institución provincial, Javier Vidal, el alcalde de Vejer, Antonio González Mellado, y el presidente de la entidad organizadora, de Escudería Sur, Francisco García Galera, ha detallado la Diputación en una nota.

La Diputación apoya de nuevo esta competición, que el vicepresidente segundo ha calificado como "un elemento dinamizador" para la localidad de Vejer.

"Desde la Diputación vamos a seguir apostando por este tipo de eventos que van más allá de lo deportivo y se consolidan como motor de desarrollo, por el gran retorno tanto económico como a nivel de imagen que tienen para nuestros municipios", ha sostenido.

Por su parte, el alcalde de Vejer ha invitado a visitar su localidad durante el fin de semana y "a disfrutar no sólo de la emoción de las 22 curvas del recorrido de la Subida, sino también del casco histórico de la localidad, su gastronomía, su buen clima y su gente".

González Mellado ha puesto el acento en que la prueba se desarrolla en "un enclave único" y "en las mejoras en la seguridad y el tráfico que se han dispuesto para la nueva edición".

El presidente de Escudería Sur, Francisco García Galera, ha aportado los detalles de la competición, que llega con novedades importantes como que, por primera vez, se incluye como prueba puntuable en la Copa de Andalucía de Car Cross. Este es uno de los factores que influyen en que este año se haya batido el récord de participantes, con un total de 81 inscritos.

De esta forma, ha explicado, se genera "una caravana de participantes" de en torno al millar de personas, al contarse con los miembros de cada uno de los equipos y sus acompañantes.

En concreto, serán 65 turismos, cuatro monoplazas y 13 vehículos de car cross los que recorran un trazado que cuenta con mejoras en su seguridad, tanto para los pilotos como para el público.

La 41 Subida a Vejer comenzará el viernes 3 de octubre sobre las 20,30 horas con la tradicional presentación de los equipos participantes, en la avenida de San Miguel.

El programa deportivo arrancará con las verificaciones administrativas y técnicas en la mañana del sábado 4 de octubre, y en torno a las 12,30 horas se cerrará la carretera de San Miguel al tráfico. Sobre las 12,45 horas de la tarde será el 'briefing' del director de carrera y a las 13,30 horas dará comienzo la competición.

Esta primera fase del sábado estará compuesta por dos mangas de entrenamientos y una manga de carrera, alargándose hasta las 19,00 horas aproximadamente. A continuación, los vehículos irán al parque cerrado, situado en el Parque del Viento.

Ya el domingo, a las 09,00 horas, se cerrará de nuevo la carretera al tráfico y a las 10,00 horas arrancará esta nueva fase de la competición, con una tercera manga de entrenamientos y dos mangas de carrera que llevarán la prueba al filo de las 14,00 horas, para celebrarse una hora después el acto de entrega de premios.

El presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, Manuel Alonso, y la jefa provincial de Tráfico, Ana Cobos, también han querido arropar a la organización de la prueba en la presentación de la misma.