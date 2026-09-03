Abierto el plazo para un ciclo virtual de talleres sobre la nueva normativa andaluza de gestión ambiental en Cádiz

Archivo - Entrada de acceso al Palacio Provincial de la Diputación de Cádiz - JOAQUIN CORCHERO/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Profesional de Licenciados y Graduados en Ciencias Ambientales (Coamba), con la financiación de la Diputación de Cádiz, han abierto el plazo de inscripción para un ciclo virtual de talleres para ampliar el conocimiento sobre la nueva Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía, cuya entrada en vigor se produjo en marzo de este año.

El objetivo de esta formación se enfoca en el nuevo procedimiento de licencia ambiental, que sustituye al anterior procedimiento denominado calificación ambiental, y cuya competencia corresponde a ayuntamientos y entidades locales, ha indicado la Diputación en una nota.

En concreto, se impartirán contenidos para dar a conocer la ley y sus novedades respecto a los instrumentos de prevención y control ambiental, así como sus implicaciones para el ejercicio profesional en el ámbito local.

Se abordará el procedimiento de licencia ambiental, tanto desde el punto de vista de quien promueve una determinada actividad como desde el personal técnico municipal, que deberá encargarse de analizar la documentación presentada y la adecuación del proyecto técnico.

Durante la acción formativa también se mostrarán las oportunidades que esta ley ofrece a los profesionales del sector, las nuevas competencias de los ayuntamientos, y los nuevos instrumentos con lo que la administración autonómica trabajará en coordinación con las entidades locales.

Finalmente, se ofrecerá información sobre las distintas herramientas desarrolladas por la Rediam (Red de Información Ambiental de Andalucía) para facilitar la identificación y análisis de afecciones ambientales sobre el territorio.

La inscripción al ciclo formativo es gratuita y consta de cuatro sesiones que se impartirán en formato virtual y que se llevarán del 10 de septiembre al 22 de octubre, los jueves alternos.

Cada taller tendrá una duración aproximada de una hora y media y quedarán grabados para conservar la formación y difundirla posteriormente.

La formación está abierta a todas las personas interesadas. Para apuntarse, deben rellenar el formulario disponible en el enlace https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBtfpOFVuVB-6jYK9k....

La colaboración entre el Colegio Profesional de Licenciados y Graduados en Ciencias Ambientales y la Diputación de Cádiz se remonta a 2017, mediante ciclos, jornadas, seminarios y acciones formativas. El Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía, de la que es responsable el vicepresidente segundo Javier Vidal, es la encargada de coordinar las acciones con este colectivo profesional.