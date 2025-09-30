Una acción promocional con agentes de viaje, influencers y comunicadores busca atraer turistas de Canarias a Cádiz

Un globo del Patronato de Turismo de la Diputación de Cádiz sobrevolando Arcos de la Frontera. - NACHO FRADE/EUROPA PRESS

CÁDIZ 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una acción promocional del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz junto con Turismo Andaluz ha servido para enseñar la provincia gaditana a medio centenar de agentes de viaje, influencers y profesionales de medios de comunicación a través de un viaje de familiarización, con el que se pretende atraer a potenciales turistas procedentes de las Islas Canarias.

El programa ideado y diseñado por el personal técnico del Patronato ha llevado al grupo por todas las comarcas de la provincia, a fin de que se hagan una idea completa de los recursos turísticos con los que cuenta para trasladarlos, en toda su diversidad, a estos futuros turistas canarios, ha indicado la Diputación en una nota.

Todas las personas se han alojado en el Iberostar Waves Royal Andalus de Chiclana de la Frontera y, desde ahí, han partido en distintas excursiones y visitas programadas para conocer otros puntos de la provincia de Cádiz desde el 25 al 29 de septiembre.

El grupo ha conocido Vejer de la Frontera y Barbate, así como su historia relacionada con el atún y las almadrabas de la mano de Cádiz Atlántica. También han acudido a la Gala del Turismo celebrada en El Puerto de Santa María el pasado viernes y han conocido en una visita guiada Jerez de la Frontera y la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre y su espectáculo 'Cómo bailan los caballos andaluces'.

Además, han comprobado "los encantos" del casco histórico de Cádiz, el pulmón natural del Parque de Los Alcornocales desde la finca La Almoraima y Castellar de la Frontera, y la sierra de Cádiz con una visita a Arcos de la Frontera, así como la costa noroeste, con un amplio paseo por Sanlúcar de Barrameda y una visita a una bodega y al Centro Español del Jabón.

A esta experiencia han acudido agentes de viaje de Gran Canaria y de Tenerife, dos influencers del público canario, un comercial de la compañía aérea Binter y un periodista de un medio de comunicación de referencia en la comunidad autónoma canaria. En total, más de una 50 de personas que, en su proyección profesional, pueden contribuir a promocionar la provincia como destino turístico en las Islas Canarias aprovechando la conexión aérea existente con el aeropuerto de Jerez.

Esta acción se ha llevado a cabo conjuntamente con Turismo Andaluz, a merced al convenio de colaboración que mantiene con el Patronato Provincial de Turismo, con la colaboración de Binter, que ha ofrecido la gratuidad de los pasajes para que el grupo viajara a Jerez desde Gran Canaria.

El Patronato Provincial de Turismo ha agradecido la disposición y colaboración de los distintos ayuntamientos de localidades de la provincia de Cádiz a los que ha visitado este grupo de agentes de viaje, influencers y profesionales de medios de comunicación.