Alcalá de los Gazules (Cádiz) acogerá el 20 de noviembre las III Jornadas de Memoria Histórica de La Janda

Javier Vidal en la presentación de las III Jornadas de Memoria Histórica de La Janda. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunidad de Municipios de La Janda y la Diputación de Cádiz han señalado que suman de nuevo esfuerzos para organizar las III Jornadas de Memoria Histórica de La Janda, que tendrá lugar el 20 de noviembre en el Centro Cultural Santo Domingo de Alcalá de los Gazules, a partir de las 17,00 horas, y en el que se rendirá homenaje a título póstumo a Carlos Perales.

En una nota, han recordado que Perales fue director del Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación e impulsor de las acciones para preservar, restaurar, educar y concienciar sobre los hechos acontecidos durante la Guerra Civil y la represión posterior de la dictadura franquista.

El vicepresidente segundo de la Diputación y responsable del actual Servicio de Memoria, Javier Vidal, ha manifestado que la colaboración de la Administración provincial, "junto a otras acciones que se llevan a cabo, ponen de manifiesto la apuesta clara de la Diputación por, no sólo mantener lo que se venía haciendo con anterioridad, sino por apoyar y reforzar que la voz de la Memoria se conozca".

Entre estas iniciativas, ha mencionado las ayudas que facilita la Diputación para desarrollar proyectos de investigación de restauración de la memoria histórica en la provincia, la segunda edición del Encuentro de Memoria Democrática organizado por la Diputación, así como un programa de charlas en centros educativos para reforzar los valores democráticos en la población escolar a partir del conocimiento de los horrores que se vivieron en España como consecuencia de la guerra.

También ha resaltado los convenios de colaboración específicos que la Diputación mantiene con las mancomunidades de la provincia y que están sirviendo para que estos entes "puedan seguir desarrollando trabajos y acciones como ésta jornada".

El presidente de la Mancomunidad de La Janda, Javier Rodríguez, ha agradecido a la Diputación "el trabajo que se está realizando en materia de Memoria", así como la colaboración con el ente mancomunado para que éste pueda desarrollar sus propias iniciativas, enfocadas, muchas de ellas, en que "los jóvenes también conozcan la Memoria".

El acto central de la jornada, ha incidido, será la entrega del III Premio de Memoria Histórica de La Janda en homenaje a Carlos Perales, figura esencial en el desarrollo de las políticas memorialistas en la provincia y cuyo legado se mantiene con el trabajo que está haciendo el Servicio de Memoria hoy día, ha asegurado Rodríguez. Precisamente, para hacer una semblanza del recordado Carlos Perales durante la jornada tomará la palabra David Doña, periodista y coordinador del actual Servicio de Memoria.

Finalizado el homenaje, al que asistirán familiares y amistades de Carlos Perales, se proyectará el documental 'Alcancías', de Juan Miguel Baquero --director además de las jornadas-- y Jesús Sotomayor. La cinta, en cuya producción participa también la Diputación, pone caras y voces a la memoria histórica de la Sierra de Cádiz.