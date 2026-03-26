Alcalá del Valle (Cádiz) muestra su producto estrella con una nueva edición de la Feria del Espárrago en abril

La responsable de Cultura de la Diputación de Cádiz, Vanesa Beltrán (c), junto a los concejales de Fiestas y de Cultura en el Ayuntamiento de Alcalá del Valle, Diego Álvarez y Carmen Sánchez, en la presentación de la Feria del Espárrago. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alcalá del Valle volverá a mostrar su producto estrella, el espárrago verde, los días 10, 11 y 12 de abril con una nueva edición de la Feria del Espárrago, una cita que cuenta con el respaldo de la Diputación de Cádiz.

Buena parte de la economía, la industria e incluso la cultura de esta localidad de la Sierra de Cádiz se basa en el cultivo de esta verdura a la que el municipio se consagra cada año, como ha indicado la Diputación en una nota.

El Palacio Provincial ha acogido la presentación de esta cita, más que asentada en el calendario turístico, gastronómico y de ocio de la Sierra de Cádiz, contando con la participación de la responsable de Cultura de la Diputación, Vanesa Beltrán.

Durante su intervención, se ha congratulado de que esta Feria del Espárrago se consolide "firmemente" no solo en la provincia de Cádiz sino también a nivel autonómico y nacional.

Beltrán ha hecho referencia a su "potencial" desde distintos puntos de vista. Por un lado, en el aspecto gastronómico supone una ocasión para que el público pueda conocer diferentes recetas y formas culinarias de tratar el espárrago, "un producto tan nuestro que forma parte indiscutible de nuestras cocinas", ha apuntado.

También es un recurso turístico, ya que la feria es "una inmejorable oportunidad" para continuar promocionando este municipio, su gastronomía, fiestas, eventos, paisajes y actividades lúdicas, deportivas y culturales.

Por último, ha dicho que la Feria del Espárrago de Alcalá del Valle se posiciona "a la vanguardia" del fomento del empleo que genera su cultivo, cosecha y elaboración. En ese sentido, ha recordado que la recolección del espárrago se exporta a mercados exteriores, fomentando y estimulando la economía local.

En representación del Ayuntamiento de Alcalá del Valle han comparecido en la presentación los concejales de Fiestas y de Cultura, Diego Álvarez y Carmen Sánchez, respectivamente. Ambos han agradecido la colaboración de la Diputación, que es "fundamental" para que este evento pueda seguir creciendo.

Según han explicado, la programación de la Feria del Espárrago de Alcalá del Valle está pensada para todos los públicos y combina promoción gastronómica y ambiente festivo.

Entre las propuestas previstas destacan las degustaciones gratuitas de espárragos, el mercado agroalimentario y artesanal, actuaciones en directo, baile y actividades culturales, además de opciones familiares como talleres infantiles e hinchables, junto a catas, actividades deportivas --con récord de participantes en la Carrera del Espárrago-- y otros contenidos que completan la experiencia.

Diego Álvarez ha puesto de manifiesto la relevancia de esta cita no sólo por "su potencial" como reclamo turístico, sino porque se trata de poner en valor un producto que "genera empleo y riqueza en el pueblo". Además, ha destacado el papel de la Cooperativa Los Europeos en el cultivo del espárrago.

Esta entidad, que acaba de recibir la Medalla de la Provincia de la Diputación de Cádiz, "da empleo a muchas personas en el municipio, consiguiendo rebajar los índices de emigración de la localidad", como ha valorado el concejal municipal.