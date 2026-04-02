El vuelo Santander-Tenerife Norte se retrasa más de once horas por "causas técnicas"

Avión de Binter.
Avión de Binter. - AENA
Europa Press Cantabria
Publicado: jueves, 2 abril 2026 10:41
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SANTANDER 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vuelo NT5483 de Binter, que tenía previsto salir del aeropuerto Seve Ballesteros de Santander a las 13.20 horas de este miércoles con destino Tenerife Norte, se ha retrasado más de once horas por "causas técnicas".

La compañía informó anoche en su cuenta de X que dicho vuelo se retrasaba por "causas técnicas" e indicaba que la hora de salida estaba prevista a las 00.35 horas.

Asimismo, señalaba que durante la espera, los agentes del handling en el aeropuerto estaban proporcionando información a los pasajeros e informando de las opciones disponibles, además de facilitar cualquier actualización y las indicaciones necesarias.

Por su parte, la Asociación Amigos de Parayas detalló que la hora "real" en la que despegó el avión fue las 00.38 horas y criticó que "faltó más información al pasajero".

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