Algeciras acogerá el 7 de marzo el partido de las 'Guerreras' del balonmano contra Austria

El vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz, Javier Vidal, y la delegada territorial de Deporte de la Junta en Cádiz, Tania Barcelona, en una foto de familia en la presentación del partido de las 'Guerreras' del balonmano en Algeciras - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las 'Guerreras' del balonmano español volverán el 7 de marzo a Algeciras (Cádiz) para disputar un partido contra la selección de Austria en su camino para la clasificación al Campeonato de Europa 2026, un encuentro en el que Diputación, Junta, Ayuntamiento de Algeciras y Mancomunidad del Campo de Gibraltar colaboran en su organización junto con la Real Federación Española de Balonmano.

El Palacio Provincial ha sido el escenario escogido para presentar la cita, en un acto que ha contado con la participación del vicepresidente segundo y responsable de Deportes de la Diputación de Cádiz, Javier Vidal; la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta en Cádiz, Tania Barcelona; el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Algeciras, Jorge Juliá; y el presidente de la Federación, Francisco Blázquez.

Según ha recogido la Diputación en una nota, el vicepresidente segundo de esta entidad ha agradecido a la Federación Española de Balonmano que haya vuelto a escoger a la provincia de Cádiz como sede de un "evento de élite", exponiendo que este partido "es el fruto de la colaboración permanente" con las federaciones española, andaluza y gaditana de balonmano y de "la apuesta" de la institución provincial por el deporte, tanto de base como de alto nivel.

Este apoyo, ha añadido Vidal, se refleja en el aumento de las subvenciones para los clubes deportivos de la provincia en las convocatorias para el año 2026 y en el presupuesto dedicado a la mejora de las infraestructuras deportivas gaditanas a través del plan Pamied, para el que se ha duplicado la inversión de cara a este año, "lo que nos permite tener las mejores condiciones para acoger eventos de máximo nivel" como el partido de las 'Guerreras' contra Austria.

Desde el Ayuntamiento de Algeciras se ha destacado la importancia de la colaboración entre instituciones para "promocionar el deporte y a la provincia", y en concreto, a su ciudad como sede del partido. El concejal de Deportes, Jorge Juliá, ha vinculado este encuentro de las 'Guerreras' con la celebración del Día Internacional de la Mujer, que tendrá lugar el 8 de marzo, sólo un día después del encuentro.

Por su parte, la delegada territorial de Deporte, Tania Barcelona, se ha referido "al compromiso y la apuesta" del Gobierno andaluz para "avanzar en igualdad", trasladando su "orgullo" porque este partido se celebre en la provincia de Cádiz, así como por las 18 seleccionadas, "un grupo de mujeres que siempre compite y nunca se rinde".

Francisco Blázquez, presidente de la Federación, ha mostrado su satisfacción por "volver a Algeciras" tras la experiencia del año pasado, cuando las jugadoras "se sintieron en casa con una afición que las llevó en volandas".

El conjunto entrenado por Joaquín Rocamora, recientemente nombrado seleccionador nacional, llega "con un equipo joven que necesita todo el apoyo del público", según ha explicado el presidente de la entidad federativa, valorando el que se hayan agotado las entradas para el encuentro.

Francisco Blázquez ha agradecido expresamente "el calor de la afición algecireña" y la colaboración prestada por la Diputación de Cádiz, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Algeciras y la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, así como de la Federación Andaluza y el Club Balonmano Algeciras.

El partido ante Austria en el Polideportivo Municipal Ciudad de Algeciras-Doctor Juan Carlos Mateo se jugará sólo tres días después de que España visite a Austria en Viena, dentro del Grupo seis de clasificación para el Europeo. En estos momentos ambas selecciones se disputan el liderato del grupo con un empate a cuatro puntos en la tabla. El partido se disputará a las 19,30 horas y será retransmitido en directo por Teledeporte.

Esta será la segunda presencia de las 'Guerreras' en la provincia de Cádiz en menos de un año. El pasado 13 de abril de 2025 también se jugaron en Algeciras su presencia en el Campeonato del Mundo. En aquella ocasión, su rival en el partido decisivo del 'Playoff' clasificatorio fue la selección de Croacia, y España fue capaz de imponerse en el partido (23-17) y en el global de la eliminatoria.