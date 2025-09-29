La asociación Adacca graba un programa de radio en la Diputación de Cádiz para celebrar sus 25 años de vida

El vicepresidente primero de la Diputación de Cádiz, Juancho Ortiz, y la presidenta de la asociación Adacca, Ana María Pérez Vargas, en un programa de radio grabado en el Palacio Provincial. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Familiares de Pacientes con Daño Cerebral Adquirido de Cádiz (Adacca) ha realizado un programa de radio en el Palacio Provincial de Diputación bajo el título 'Arte y Radio, 25 años caminando', una actividad que se incluye en el programa diseñado por la entidad para conmemorar sus 25 años de existencia.

Como ha apuntado la Diputación en una nota, en estos años, la asociación "siempre ha contado con la implicación y respaldo" de la institución provincial.

En dicho programa de radio, usuarios de Adacca han entrevistado al vicepresidente primero de la Diputación, Juancho Ortiz, participando también la presidenta de la asociación, Ana María Pérez Vargas.

El patio cubierto del Palacio Provincial, adaptado como ocasional estudio radiofónico, también ha servido de estancia para alojar paneles explicativos sobre la trayectoria de Adacca, así como escenario para mostrar algunas de las creaciones surgidas de los talleres de pintura y manualidades.

El programa 'Arte y Radio, 25 años caminando' cuenta con el patrocinio de la Fundación Provincial de Cultura de Diputación. Su desarrollo ha permitido mostrar la evolución de Adacca, desde sus comienzos modestos, la creación de las primeras plazas concertadas, así como su diversificación y ampliación en los centros de Cádiz y de Chiclana.

Diputación reconoció a Adacca con la Medalla de la Provincia de Cádiz en el año 2013.