Avanzan las obras del centro Las Colmenillas en Grazalema con 1,2 millones invertidos por la Diputación de Cádiz

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, en una visita al aparcamiento Las Colmenillas en Grazalema. ARCHIVO. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

GRAZALEMA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

El responsable del Área de Cooperación de la Diputación de Cádiz, Javier Bello, ha visitado Grazalema para conocer el grado de ejecución de las obras que se emprenden para construir el centro cívico y de formación Las Colmenillas, donde se ha destinado en diversas partidas hasta 1,2 millones de euros por parte de la institución provincial.

Diputación ha señalado que asume la gestión integral de unas obras que comenzaron en mayo, conforme a un presupuesto de 173.727 euros.

En la visita, realizada junto al alcalde de este municipio de la Sierra de Cádiz, Carlos García Ramírez, ha comprobado el estado de la intervención, que se ejecuta en el marco del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), y que financian la Administración General del Estado, la Junta de Andalucía y Diputación.

Estos trabajos se incluyen en la relación de actuaciones de empleo estable, es decir aquellas que, a su término, comportarán la creación de puestos de trabajo para la administración del nuevo servicio público.

Así, las obras amparadas por el PFEA permitirán habilitar un nuevo acceso a la primera planta y solventar los trabajos de albañilería del cerramiento exterior, entre otras previsiones.

Más allá de esta actuación, la cobertura con fondos propios de Diputación con Las Colmenillas comenzó hace unos años y se ha intensificado en el presente mandato corporativo que preside Almudena Martínez.

Desde la institución provincial se han incluido diferentes partidas a través del Área de Desarrollo Local que permitieron financiar las tres primeras fases de las obras.

A la primera se dedicaron 176.317 euros consignados en el Dipu Invierte 2021; para la segunda fase se destinaron 330.746 euros al amparo del Dipu Invierte 2022; mientras que para la tercera se consignaron 294.620 euros en el marco del Cádiz Marcha 2024. En los citados importes se incluyen los gastos de la ejecución de obras así como de las asistencias técnicas.

En una visita institucional a Grazalema de la presidenta de Diputación, Almudena Martínez, se confirmó que este respaldo se "fortalecería" en las siguientes etapas de esta intervención. De hecho, este año se han concedido dos nuevas subvenciones: 180.000 euros a través del nuevo plan Más Inversión Cádiz 2026 y 200.000 euros adscritos al Cádiz Marcha 2026.

La suma de todas estas cuantías, las ejecutadas y las que se activarán antes de que concluya el presente año, elevan el saldo inversor hasta los 1,2 millones de euros.

Durante la visita a la zona de obras, Javier Bello ha comprobado los beneficios de un edificio que no sólo contribuirá a resolver necesidades socio-educativas de la población, sino que también aliviará los problemas de estacionamiento, ya que en su estructura reserva dos plantas como aparcamiento con una capacidad de 90 plazas.