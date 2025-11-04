Ayuntamientos y asociaciones de la provincia de Cádiz se unen para elevar una sola voz contra la violencia machista

CÁDIZ 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada provincial de Igualdad de la Diputación de Cádiz, Susana Sánchez Toro, ha presidido una reunión de coordinación con las asociaciones del Consejo Provincial de Igualdad, así como alcaldes, alcaldesas y responsables de las concejalías de Igualdad de los municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia de Cádiz, para presentar las líneas maestras de la campaña que se va a desarrollar para el próximo 25 de noviembre y unirse y elevar una sola voz por el Día Mundial contra la Violencia hacia las Mujeres.

En una nota, la Dipuación ha recordado que la campaña es fruto del acuerdo entre las ocho diputaciones andaluzas y se presentará en breves fechas, aunque los ayuntamientos y entidades del Consejo Provincial de Igualdad han podido conocer sus objetivos y prioridades para poder preparar sus acciones reivindicativas en torno a un único mensaje, una sola voz contra la violencia hacia las mujeres.

Susana Sánchez Toro ha manifestado que estas sesiones "muy útiles para que se pueda llevar el mensaje a todos los rincones de la provincia", un asunto al que la Diputación concede "máxima prioridad" a la luz de las cifras que arroja. "Desde que se conoce la estadística, hay 1.328 mujeres asesinadas en España, y es evidente, pues, que esta es una de las luchas que tenemos como Institución que llevar hacia adelante", ha afirmado.

Además del intercambio de impresiones con las entidades, el orden del día de esta reunión también ha incluido la presentación de la campaña de la Fundación ONCE Inserta sobre mujer y discapacidad, y una ponencia de María Martín Barranco sobre 'Lenguaje no sexista: está todo inventado. Mitos, teoría y práctica'. La ponente es experta en intervención social con perspectiva de género, medios de comunicación y redes sociales como herramienta de pedagogía de la igualdad.

"Otra parte importante que nos parecía que hay que tratar es eliminar el lenguaje sexista en las instituciones", ha explicado la diputada de Igualdad al respecto.