Ayuntamientos de País Vasco y Cataluña se interesan por la plataforma eC@DIZ de la Diputación de Cádiz

La Diputación en el Congreso de Innovación Pública Novagob - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una delegación técnica de la Diputación de Cádiz ha participado en la XIII edición del Congreso de Innovación Pública Novagob, que se ha celebrado en San Sebastián, donde, entre otros contenidos, la Institución provincial ha presentado su plataforma eC@DIZ, por la que se han interesado ayuntamiento de País Vasco y Cataluña.

En una nota, Diputación ha recordado que la plataforma eC@DIZ es un sistema de tramitación y gestión de documentos electrónicos que la Diputación ha puesto a disposición de los municipios de la provincia, y que ya cuenta con 15 entidades locales gaditanas adheridas. Actualmente esta plataforma se encuentra en fase de expansión, e incluso ha generado interés por parte de otras administraciones de fuera de la provincia de Cádiz, como ha sido el caso de las diputaciones de Barcelona, Badajoz o Granada o, más recientemente y en el marco de Novagob, de ayuntamientos del País Vasco y Cataluña.

En este sentido, ha destacado que eC@DIZ es resultado del trabajo de un equipo multidisciplinar, integrado por perfiles como informáticos, juristas (por su conocimiento sobre cómo funciona la Administración Pública) o archiveros. Diputación ha considerado que una de las claves del buen funcionamiento de esta plataforma radica, precisamente, en haber aplicado desde sus orígenes este enfoque transversal.

El personal de la Diputación de Cádiz que ha acudido a Novagob está integrado por un grupo que procede, mayoritariamente, de la Unidad Administrativa de Trabajo en Materia de Administración Electrónica (por sus siglas, UTAE), un servicio que depende funcionalmente de la Secretaría General de la Diputación y de Epicsa, que es la Empresa pública Provincial de Información de la Diputación de Cádiz.

Según ha explicado la Diputación, han articulado su participación en este congreso en dos líneas fundamentales, la primera de ellas presentando eC@DIZ en un estand, al que se acercaron varios profesionales y personal de instituciones públicas interesándose por la plataforma. En segundo lugar, Diputación ha impartido tres ponencias en este foro, comenzando con la titulada 'La unión hace la fuerza', en torno al equipo multidisciplinar de empleados y empleadas públicos que ha creado y mantiene eC@DIZ.

Posteriormente, le ha seguido una charla acerca de casos de uso de la inteligencia artificial en el tramitador de expedientes electrónicos de Diputación --integrado dentro de eC@DIZ--, y la última ponencia ha consistido en una demostración en vivo de la plataforma. Ha sido en este último contexto en el que varios ayuntamientos del País Vasco y Cataluña se han interesado por la iniciativa de la Diputación gaditana, ha señalado.

A juicio del personal implicado de la Diputación, esto abre nuevas oportunidades de colaboración, ya que en primera instancia se mantienen los contactos con ayuntamientos y entidades gaditanas a los que eC@DIZ pueda ayudar y, a otro nivel, no se descarta 'exportar' esta plataforma electrónica a otras administraciones y organismos del ámbito nacional.

Novagob reúne anualmente a personas que trabajan en la transformación digital de las administraciones públicas. La organización informa de que el congreso está enfocado en conectar a profesionales entre ellos; aprender de experiencias reales y casos prácticos de innovación; debatir y colaborar, en definitiva, con sesiones interactivas, talleres prácticos y espacios para el intercambio de ideas.

Según ha indicado la Diputación, las personas inscritas han rondado el millar, incluyendo a representantes y profesionales de las 17 comunidades autónomas españolas.