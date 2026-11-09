Irak confirma que EEUU le ha pedido cerrar la mayoría de sus pasos fronterizos con Irán

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores de Irak, Fuad Hussein, durante una rueda de prensa en Bagdad. - Khalil Dawood / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irak se encuentra en conversaciones con la Administración de Estados Unidos para abordar la exigencia de Washington de cerrar varios pasos fronterizos con Irán, en el marco de una estrategia estadounidense para reforzar las sanciones económicas contra Teherán y presionar a los países vecinos a restringir sus intercambios comerciales.

Así lo ha revelado el ministro de Asuntos Exteriores iraquí, Fuad Hussein, durante una entrevista concedida a la cadena de televisión qatarí Al Jazeera, en la que también ha alertado de las "consecuencias negativas" que esta medida tendría para la economía de Irak.

Según ha detallado el jefe de la diplomacia iraquí, las autoridades norteamericanas están buscando el cierre de los cruces fronterizos como parte de las presiones económicas globales contra Irán. Aunque no se han especificado qué puntos exactos estarían afectados, el ministro ha mencionado que Washington sugiere mantener abierto un paso en la región del Kurdistán y otro en el resto de Irak.

"El cierre de los cruces fronterizos probablemente tendrá un impacto en Irán, pero también afectará negativamente a la situación iraquí. Esto significa que el comercio se detendrá, el movimiento se detendrá y tendrá un impacto", ha advertido Hussein, subrayando la alta dependencia comercial de Bagdad respecto a Teherán.

El ministro ha precisado que el intercambio comercial anual entre ambos países, excluyendo la compra de gas, ronda entre los 16.000 y 18.000 millones de dólares. "Irak depende de lo que viene de Irán, especialmente en lo relativo al suministro de alimentos", ha recalcado.

DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA PARA REDUCIR LA DEPENDENCIA DE IRÁN

Ante esta presión, el Ejecutivo de Bagdad intenta trazar una estrategia de "diversificación en todos los ámbitos" para reducir su dependencia energética y comercial del país vecino. En este sentido, Hussein ha avanzado que Irak está negociando importar electricidad a través de la red de los países del Golfo vía Kuwait, así como desde Jordania y Turquía.

De manera paralela, el Gobierno iraquí mantiene conversaciones con Siria y Jordania para reactivar e impulsar oleoductos que ofrezcan nuevas vías para la exportación de crudo y sortear así posibles bloqueos.

La presión sobre las fronteras se enmarca en un contexto de grave inestabilidad regional. Durante la entrevista, el ministro ha cifrado en unos 60.000 millones de dólares (53.790 millones de euros) las pérdidas económicas sufridas por Irak como consecuencia de la paralización de las exportaciones de petróleo a través del estrecho de Ormuz durante cerca de cuatro meses al inicio del presente año, un parón provocado por la escalada militar entre Irán y Estados Unidos.

Pese a que el bombeo se ha reactivado parcialmente gracias a acuerdos para desviar el crudo hacia Turquía, Hussein ha insistido en que Irak "rechaza las guerras" y mantiene como principio la prohibición de usar su territorio para atacar a terceros países.