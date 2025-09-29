Bandoleros y migueletes recrean la vida del Tempranillo y María Jerónima en Grazalema (Cádiz) del 3 al 5 de octubre

El vicepresidente de la Diputación, Juancho Ortiz, en la presentación de la Recreación Histórica Sangre y Amor de Grazalema. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las historias de bandoleros y migueletes reviven casi 200 años después en las calles de Grazalema (Cádiz) gracias a la Recreación Histórica Sangre y Amor en la Sierra, que será los días 3, 4 y 5 de octubre, organizado por la Asociación Bandoleros de Grazalema con el apoyo "indispensable" de la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de la localidad.

Se trata de un evento que se ha convertido ya, después de 17 ediciones, en un clásico de la apertura del otoño en la Sierra de Cádiz, como ha destacado el vicepresidente primero de la Diputación, Juancho Ortiz, en la presentación señalando que "no es una fiesta más", como dicen las 15.000 personas que visitaron el pasado año Grazalema para disfrutar de la Recreación.

"En este evento se aúnan cultura, turismo y economía con un importante impacto no sólo en Grazalema, sino en el conjunto de la comarca de la Sierra, de ahí que la Diputación apueste de forma decidida por celebraciones como esta que nos permiten mostrar el orgullo por nuestra historia", ha dicho Ortiz, según ha indicado en una nota la Institución Provincial.

Por su parte, el alcalde de Grazalema, Carlos Javier García, ha indicado algunos de los factores que influyen en el éxito de esta Recreación Histórica, como el escenario que la acoge, la Plaza de los Asomaderos, en la que desde hace un mes se trabaja para convertirla en poblado bandolero.

Ese será el centro neurálgico de las casi 30 escenas teatrales que representarán los actores implicados en la celebración. En total serán en torno a un centenar de actores y actrices amateurs y unos 700 figurantes quienes darán vida a los personajes clave de la historia de José María El Tempranillo y su amada María Jerónima Francés.

Según el alcalde, justo ese es otro de los elementos clave en el éxito de la Recreación, la "implicación de la sociedad civil". En este sentido, ha recordado que son más de 30 los colectivos de Grazalema y Benamahoma los implicados en la Recreación, siendo ellos quienes regenten las tabernas que formarán parte de la ambientación y atenderán a los visitantes, destinando los beneficios obtenidos a fines sociales en la localidad.

El alcalde ha indicado que desde el Ayuntamiento se han establecido distintas bolsas de aparcamientos en el entorno del pueblo para facilitar la llegada de los visitantes, además de establecer un servicio de autobuses lanzadera durante las tres jornadas, con una periodicidad de media hora.

Por su parte, en nombre de la Asociación Bandoleros de Grazalema, su presidente, Valentín Salguero, ha invitado a disfrutar de una Recreación en la que participan colectivos de toda España y que sale adelante gracias al apoyo de instituciones como el Ayuntamiento y la Diputación y a la implicación de los voluntarios "que lo dan todo a cambio de nada". Salguero ha avanzado que este año habrá escenas novedosas y ha animado a disfrutar de algunas de las "delicias gastronómicas" que se dispensarán en las tabernas del pueblo, como los chorizos asados, los chicharrones o las migas.