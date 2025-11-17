Bomberos de Algeciras (Cádiz) reciben formación sobre rescates en inundaciones y aguas interiores

Bomberos del parque de Algeciras en una formación sobre rescates en el agua y en inundaciones - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Personal del Servicio de Bomberos del Parque de Algeciras ha comenzado una formación de tres días sobre rescates en inundaciones y aguas interiores impartido por el Servicio de Asistencia a Entidades Locales (SAEL) de la Diputación de Cádiz.

A la apertura del curso ha asistido el responsable de Asistencia a Municipios y del SAEL, Antonio Aragón, el presidente del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz, José Ortiz, y la delegada de Atención Ciudadana, Atención al Mayor, Vivienda, Protección Civil y Servicio contra Incendios del Ayuntamiento de Algeciras, Patricia Bueno, ha indicado la Diputación en una nota.

Se trata de un curso dividido en tres jornadas y con una carga lectiva total de 24 horas presenciales, con el objetivo de la adquisición de conocimientos, tanto teóricos como prácticos, relativos al uso y correcta utilización de los materiales y equipos para desarrollar adecuadamente las técnicas de intervención en inundaciones.

Entre los contenidos figuran los riesgos inherentes del agua, el equipo personal, la evaluación de riesgos, gestión de incidentes, consideraciones médicas, búsqueda en aguas poco profundas, natación, autorrescate y manejo de embarcaciones a remo, entre otras cuestiones.

SAEL Formación es la sección de formación especializada del Servicio de Asistencia a las Entidades Locales de la Diputación de Cádiz. Su objetivo es ofrecer formación continua, cursos y plataformas de conocimiento para el personal de los ayuntamientos y otras entidades locales de la provincia.

Esto incluye desde la formación jurídica-económica y administrativa hasta el desarrollo de habilidades para policías locales.