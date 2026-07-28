Bomberos de la provincia de Cádiz se desplazan a Ávila para colaborar en la extinción del incendio

La presidenta de la Diputación, la alcaldesa de Jerez y el presidente del Consorcio de Bomberos con la dotación que parte hacia Ávila. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un dispositivo del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz (CBPC) se desplaza a Ávila para colaborar en las labores de extinción del mayor incendio de la historia de España declarado estos días en la zona de Burgohondo.

Según informa Diputación en una nota, el operativo lo componen 16 efectivos de las diferentes zonas de la provincia y, entre ellos, un sargento al mando y cinco vehículos, de los que uno es un mando todoterreno, una furgoneta furgoneta de transporte y tres bombas rurales pesadas.

La presidenta de Diputación, Almudena Martínez del Junco, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, y el presidente del Consorcio, José Ortiz, han asistido a la partida de esta dotación, desde el parque de bomberos de Jerez.

Por su parte, Martínez del Junco ha valorado "la profesionalidad, entrega y solidaridad de unos efectivos que siempre están donde se les necesita", al tiempo que transmitía "todo el cariño y ánimo a las personas afectadas" por estos devastadores incendios.

En similares términos se han expresado José Ortiz y María José García Pelayo. El titular del Consorcio ha valorado la existencia de una red solidaria que propicia que los bomberos de la provincia de Cádiz hayan participado, con anterioridad, en diferentes operativos ante catástrofes como el terremoto de Marruecos, la DANA de Valencia o los incendios de Orense.

El lugar inicial de destino del operativo es la población de El Barraco y el Puesto de Mando Avanzado para la coordinación de los trabajos estará situado en la población de Navaluenga. El CBPC, junto a la Diputación de Cádiz, responde así a la petición de colaboración por parte de la Diputación de Ávila, que se está coordinando desde la Asociación de Consorcios y Servicios de Bomberos de España.