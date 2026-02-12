Bornos (Cádiz) recupera la normalidad tras el temporal y prepara su Carnaval y su XXXV Morcillá Popular

La responsable de Cultura de la Diputación de Cádiz, Vanesa Beltrán, y el alcalde de Bornos, Hugo Palomares, posando con el cartel una nueva edición de su Carnaval, declarado de Interés Turístico de Andalucía, y de la XXXV Morcillá Popular. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La responsable de Cultura de la Diputación de Cádiz, Vanesa Beltrán, y el alcalde de Bornos, Hugo Palomares, han presentado el cartel una nueva edición de su Carnaval, declarado de Interés Turístico de Andalucía, y de la XXXV Morcillá Popular, dos eventos que llegan de forma especial tras los momentos vividos en las últimas semanas a causa del temporal y que permiten a la localidad recuperar la normalidad.

En una nota, la Diputación ha apuntado que las pasadas inclemencias obligaron a retrasar la cita gastronómica de la Morcillá, prevista para la semana pasada, y que finalmente tendrá lugar este próximo domingo 15 de febrero como actividad destacable de este Carnaval, que se espera "con muchas ganas para poder pasar página tras el temporal".

La diputada y el alcalde han comenzado con palabras de recuerdo para las personas aún afectadas por las consecuencias de las lluvias, así como de agradecimiento a las Fuerzas de Seguridad del Estado y otras instituciones que han prestado una colaboración "muy valiosa", y a la ciudadanía en general "por su ayuda y por sus muestras públicas de cariño".

Vanesa Beltrán ha recomendado acercarse a Bornos para "disfrutar de esta experiencia" y ha agradecido el trabajo que hay detrás en materia de organización, resaltando que son "muchas horas de dedicación para que el carnaval luzca como se merece". Además, ha animado a "llenarnos de alegría, disfrazarnos y vivirlo con intensidad".

Bajo el lema 'Que te den morcilla', el alcalde ha hecho un llamamiento a probar este producto típico local del que se servirán "más de 3.500 raciones", animadas con actuaciones de agrupaciones locales el domingo 15 de febrero. También ha recordado que se habilitará una sala de lactancia para facilitar la conciliación de las familias.

El programa incluye el viernes 13 de febrero el encendido oficial del alumbrado a las 20,00 horas, seguido de un pasacalles de bienvenida y actuaciones de agrupaciones en la Plaza de las Monjas, además de nuevas presentaciones de chirigotas. El sábado se realiza un pasacalles de previo al pregón, en el que se destacará la labor de las costureras y que tendrá lugar a las 16,30 en el Castillo Palacio de los Ribera. En ese mismo acto se presentará oficialmente al Personaje Ilustre.

El Pregón del Carnaval 2026 corre a cargo de las Costureras del Carnaval de Bornos, un grupo de 12 mujeres vinculadas al mundo de la costura carnavalera. Su nombramiento supone un reconocimiento al trabajo artesanal que realizan durante meses en la elaboración de disfraces y vestuario.

En cuanto a las figuras destacadas del año, el Personaje Ilustre del Carnaval 2026 es José Manuel Sánchez Sánchez, vecino de Bornos con una larga trayectoria carnavalera. Ha participado en murgas callejeras, un cuarteto y tres chirigotas, y fue presidente de la Peña Carnavalesca durante casi una década. El reconocimiento le será entregado oficialmente el día del pregón.

El domingo 15 de febrero incluye un carrusel de coplas por la parte alta del pueblo, concursos de disfraces y distintas actividades organizadas en bares y espacios públicos.

Durante la semana siguiente continúan talleres infantiles (17 de febrero), una mesa redonda de Carnaval (18 de febrero) y pasacalles de guarderías y centros educativos (19 y 20 de febrero), además de actuaciones callejeras y pasacalles nocturnos.

Sobre el segundo fin de semana del Carnaval, Hugo Palomares ha destacado que habrá actuaciones carnavalescas "por todas las calles". Así, el sábado 21 de febrero habrá actuaciones de agrupaciones en las calles y un nuevo pasacalles popular, y el domingo 22 de febrero, conocido como Domingo de Piñata, se celebrará la Gran Cabalgata, con desfile de carrozas, chirigotas, comparsas, charangas y disfraces. Como se ha apuntado sobre esto, se otorgarán premios económicos a carrozas y a grupos e individuales de disfraces.

Paralelamente, la Peña Carnavalesca organiza actividades propias como degustaciones gastronómicas, concursos de disfraces, concurso al mejor estribillo y bautizos carnavaleros. También se desarrolla un programa gastronómico en distintos bares del municipio y un programa específico en Coto de Bornos, con talleres, pasacalles y concursos propios.

El Ayuntamiento de Bornos ofrecerá además servicios complementarios como la instalación de un Punto Violeta en fechas señaladas.