Adiós al bono social eléctrico para las familias numerosas que no son vulnerables: así se puede solicitar esta ayuda

Archivo - (Foto De ARCHIVO) Cómo Evitar Sustos En La Factura De La Luz Europa Press 11/12/2025- EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha aprobado la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030, un plan que redefine quién puede acceder al bono social eléctrico y al bono social térmico, con el objetivo de concentrar estas ayudas en los hogares con menos ingresos. En el caso de las familias numerosas, la estrategia propone ligar de forma general el bono a la renta de las familias y evitar que lo perciban hogares con rentas medias o altas, de modo que lo reciban quienes "realmente" lo necesitan.

Hasta ahora, las familias numerosas podían obtener el bono social de forma automática, sin acreditar nivel de ingresos. Con el nuevo enfoque, la ayuda quedará reservada a los consumidores considerados vulnerables a efectos del bono social, para lo que el Gobierno introduce criterios de renta, pendientes aún de concretarse los umbrales de ingresos.

A continuación, las claves de los cambios en el bono social eléctrico.

¿HASTA CUÁNDO SE APLICA A LAS FAMILIAS NUMEROSAS?

Por el momento, la renovación del bono social eléctrico para familias numerosas sigue siendo automática mientras se cumplan los requisitos vigentes. La Estrategia contra la Pobreza Energética 2026-2030 es, de momento, una hoja de ruta, por lo que sus cambios no serán inmediatos.

Para hacerlos efectivos será necesario modificar el Real Decreto 897/2017, que regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores. En su artículo 3 se define quién es consumidor vulnerable, categoría en la que actualmente se incluyen las familias numerosas.

¿POR QUÉ EL GOBIERNO PROPONE ESTE CAMBIO?

El Ejecutivo defiende esta reforma para mejorar la equidad del sistema y evitar que hogares con rentas altas reciban una subvención diseñada para los más vulnerables.

Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con los requisitos actuales no todos los hogares que tienen derecho o necesidad del bono social acceden a él y, al mismo tiempo, sí lo perciben hogares que no lo necesitan.

La Estrategia recoge 13 medidas pluridisciplinares articuladas en cuatro ejes de actuación, entre las que figura la creación de un Observatorio de la Pobreza Energética, que permitirá afinar los indicadores, hacer un seguimiento continuo y proponer nuevas actuaciones para proteger a los consumidores vulnerables en todos los niveles de la Administración, tanto estatal como autonómica.

¿DE CUÁNTO ES LA AYUDA?

En la actualidad, las familias numerosas aplican un descuento del 42,5% en el recibo eléctrico. Mientras el consumidor disponga de un título de familia numerosa en vigor, no se verifica su nivel de renta, salvo que se quiera comprobar si cumple las condiciones para ser considerado consumidor vulnerable.

¿QUIÉNES PUEDEN PEDIR EL BONO ELÉCTRICO?

Además de las familias numerosas, pueden solicitar esta ayuda otros consumidores considerados vulnerables según el Real Decreto 897/2017. Entre ellos se encuentran:

Consumidores vulnerables severos, que pueden acceder a un descuento del 57,5%.

Pensionistas que cobran pensión mínima y cumplen las condiciones establecidas.

Beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital.

Hogares con circunstancias especiales, como discapacidad, víctimas de violencia de género o terrorismo, personas con dependencia de grado II o III, familias monoparentales y otros supuestos, siempre dentro de los límites de renta previstos.

¿CÓMO SE PIDE EL BONO SOCIAL ELÉCTRICO?

El bono social eléctrico se solicita siempre a través de una comercializadora de referencia, con la tarifa regulada PVPC, y en cualquier momento del año, una vez se cumplan los requisitos de renta, situación familiar o vulnerabilidad.

En el caso de las familias numerosas, el bono se concede por un periodo de dos años, o hasta que caduque el título de familia numerosa si lo hace antes. Transcurrido ese plazo, se puede producir la renovación automática mientras se mantengan las condiciones requeridas, o bien la renovación a petición del consumidor.