Diputación de Cádiz abre nueve carreteras en las últimas 24 horas e interviene en una veintena de vías

Operarios de la Diputación de Cádiz ejecutando tareas de arreglo en la CA-9208, carretera de El Cobre, en el término municipal de Algeciras, dañada por el paso de los temporales - NONO RICO-EUROPA PRESS

CÁDIZ 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, se ha desplazado al Campo de Gibraltar para revisar el estado de diferentes carreteras de la red provincial, comenzando en la CA-9208, carretera de El Cobre, en el término municipal de Algeciras. Según ha indicado la Institución Provincial en las últimas 24 horas nueve carreteras de la red provincial han sido abiertas a la circulación y se está actuando en otra veintena de ellas.

En una nota, la Diputación ha recordado que la carretera del Cobre y la que enlaza Algeciras con Los Barrios (la CA-9209) son dos de las vías provinciales en las que se han afanado las Brigadas de conservación de carreteras de Diputación para restablecer al tráfico. En este sentido, ha indicado que en las últimas 24 horas otras nueve carreteras de la red provincial han sido abiertas a la circulación.

En este sentido, ha señalado que esta es una de las consecuencias del refuerzo del operativo que Diputación ha destinado a la recuperación de carreteras. Así, los equipos coordinados desde la Institución provincial intervinieron este lunes en 19 vías provinciales.

Asimismo, ha indicado que en menos de una semana Diputación ha logrado conformar un dispositivo especial en el que convergen el personal de las cuatro Brigadas de conservación de carreteras de Diputación; maquinaria de empresas externas procedentes del acuerdo marco plurianual resuelto por el Servicio de Vías y Obras; efectivos y maquinaria de tres empresas contratadas mediante el procedimiento de emergencia, conforme a una inversión cercana a los 154.000 euros; y nuevos equipos que Diputación ha contratado a la sociedad pública Tragsa, y que comportan un desembolso de 1,3 millones de euros, que permiten la presencia de grúas giratorias especialmente capacitadas para la limpieza de las cunetas y sistemas de drenaje.

La presidenta, Almudena Martínez, ha felicitado a estos equipos de carreteras esta labor con un objetivo claro, que "están velando porque siga existiendo conectividad, porque los vecinos puedan tener acceso y salida de los municipios".

Conformar este operativo conlleva que en las carreteras de la red provincial puedan trabajar, en una jornada, entre 12 y 14 equipos. Durante este temporal hasta en 38 de estas vías se ha tenido que cancelar el tráfico, en determinados tramos o en todo su trazado, ha recordado Diputación.

En este sentido, ha añadido que esta respuesta inmediata de la Diputación en las carreteras de la red provincial se fortalecerá esta semana con otros dos contratos, como son el encargo de una asistencia geotécnica que determine las características de los terrenos, como solución previa antes de abordar las reparaciones que se precisen, así como la adopción de obras de emergencia que eviten situaciones de aislamiento de poblaciones y que puedan habilitar vías alternativas imprescindibles. Para este último contrato se reserva una cuantía de 226.933 euros.

Diputación ha explicado que el trabajo de las Brigadas de carreteras y los equipos de apoyo habilitados por contrato de emergencia han permitido en las últimas 24 horas la reapertura de la CA-3104 (Guadalcacín-Las Mesas); CA-4106, (El Torno-La Barca); CA-3112 (La Barca); CA-4102 (Las Mesas); CA-3206 (Pago del Humo); CA-5201 (Naveros), CA-6200, (Alcalá-Paterna); CA- 8102, (Prado del Rey-Zahara) y CA-9210 (Santuario), en Tarifa.

El trabajo de los equipos se está desarrollando en una veintena de carreteras de todas las comarcas de la provincia, consistentes en la revisión de tramos de carreteras cortadas, refuerzos de señalización, vigilancias y atención a la vialidad, retirada de barros y obstáculos de la calzada, restitución de drenajes, limpieza de cunetas, retirada de desprendimientos o reconstrucciones de calzadas dañadas por el temporal.

Además de las grúas comentadas, el equipo humano se sirve de camiones, retroexcavadoras y señalizaciones de emergencia para desarrollar esta labor. No obstante la presidenta ha atendido la demanda del personal de solicitar más medios para gestionar esta situación sobrevenida sin precedentes. "Tenemos un compromiso con ellos muy estrecho; queremos seguir facilitando más medios que les hacen falta, más maquinaria y, desde luego, no nos vamos a olvidar de ellos, no sólo en estos momentos sino tenerlos siempre presentes", ha concluido.