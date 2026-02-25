Diputación de Cádiz acoge un debate sobre los retos de periodistas y autores de Carnaval ante las redes sociales

La fotógrafa Cristina García Rodero fotografía el Carrusel de Coros del Carnaval de Cádiz. A 15 de febrero de 2026 en Cádiz, Andalucía (España) - Nacho Frade - Europa Press

CÁDIZ 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La sede de la Diputación de Cádiz acogerá este jueves 26 de febrero por la tarde una charla-debate en torno al periodismo y el Carnaval de Cádiz, organizada por el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía en la provincia gaditana.

Bajo el título 'El Carnaval contado', el debate público, que moderará Natanael Bello, contará con la participación de Soco López y Rafael Burgal, periodistas ambos, así como los autores José Antonio Vera Luque y Susana Ginesta, ha detallado la Diputación en una nota.

La propia institución provincial y el Ayuntamiento de Cádiz colaboran con la organización de esta charla, a la que está invitada toda la ciudadanía.

Durante la misma, los participantes hablarán de la relación intrínseca entre el Carnaval de Cádiz y el trabajo periodístico, no sólo por la defensa que ambas dos manifestaciones realizan del derecho fundamental de la libertad de expresión, sino por la labor informativa que realizan los medios de comunicación sobre el concurso de agrupaciones carnavalescas.

La importancia de la labor informativa durante el COAC dio lugar, de hecho, a la puesta en marcha del Registro Oficial de Medios Digitales en Andalucía (Romda), pionero en España, y la creación del primer protocolo elaborado por una corporación de derecho público --el Colegio de Periodistas-- sobre los requisitos que deben tener los medios de comunicación digitales para ser considerados como tales.

Las relaciones entre periodistas, autores y componentes de agrupaciones carnavalescas han evolucionado con el tiempo, como lo han hecho las letras, la crítica carnavalesca y las labores informativas. Con todo, ambas partes tienen hoy día en común un nuevo frente: las redes sociales.

En esta charla se pretende analizar cómo viven los periodistas y autores el concurso, cómo les afectan o no las críticas y cómo afrontan los insultos, amenazas, mensajes de odio o el uso sin permiso de sus creaciones, como son sus músicas y letras, imagen o crónicas carnavalescas.

El acto está abierto a la ciudadanía, sin límite de plazas hasta completar aforo. La asistencia de las personas interesadas no requiere inscripción previa.