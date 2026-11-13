La Diputación de Cádiz acoge hasta el 4 de diciembre una exposición por los 150 años de los Caballeros Hospitalarios

Apertura de la exposición '150 Aniversario de la Real y Benemérita Institución de los Caballeros Hospitalarios Españoles de San Juan Bautista'. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz acoge hasta el próximo 4 de diciembre en sus claustros la exposición '150 Aniversario de la Real y Benemérita Institución de los Caballeros Hospitalarios Españoles de San Juan Bautista', un recorrido por la historia de esta entidad que conmemora el siglo y medio de la aprobación de su primer reglamento por parte del rey Alfonso XII en 1876.

En la apertura al público han estado presentes el presidente del Consejo Rector Supremo de los Caballeros Hospitalarios Españoles de San Juan Bautista, José María Gómez López; el comisario de la exposición, Francisco Glicerio Conde Mora; y el delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta en Cádiz, Alfonso Candón, junto a numeroso público, según ha detallado la Diputación en una nota. La muestra presta especial atención a las personas que han contribuido como mecenas con esta institución a lo largo de sus 150 años de trayectoria y, en particular, a su labor asistencial. Así, los claustros del Palacio Provincial albergan objetos, documentos e imágenes que testimonian la actividad de los Caballeros Hospitalarios Españoles no solo en la Península Ibérica, sino también en Ultramar, como ocurrió durante la Guerra de Cuba.

Asimismo, se exponen los espacios destinados al cuidado, el material quirúrgico empleado en la Casa de Socorro de la calle Benjumeda y retratos de los profesionales sanitarios que trabajaron en estas instalaciones.

Desde sus comienzos en la capital gaditana, su labor social ha estado ligada a las personas más vulnerables, incluyéndose entre sus primeros acuerdos la constitución de una Casa de Socorro en el barrio de extramuros de San José (plaza de la Iglesia, número 81), denominada Casa de Socorro de Nuestra Señora de la Concepción.

A este primer servicio le siguió un segundo dispositivo en el casco histórico, la Casa de Socorro de San Juan Bautista, que se emplazó inicialmente en el número 10 de la calle Benjumeda --esquina con Rosario Cepeda-- y se trasladó en 1907 al número 11 de la misma vía. Asimismo, la institución participó en las tareas de auxilio tras la explosión de Cádiz de 1947.

La Diputación de Cádiz mantiene con los Caballeros Hospitalarios un marco estable de colaboración para mejorar las condiciones de las personas a las que dan albergue, una entidad que ha sido distinguida este año con la Medalla de la Provincia.

El horario de visita de la muestra se extiende de lunes a viernes, de 11,00 a 13,30 horas y de 18,00 a 20,30 horas, mientras que los fines de semana y festivos permanecerá cerrada.