Diputación de Cádiz anuncia la continuidad del convenio con la Fundación Casa Medina Sidonia

Archivo - Javier Vidal, vicepresidente segundo y responsable del Área de Desarrollo a la Ciudadanía de la Diputación Provincial de Cádiz. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ - Archivo

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente segundo y responsable del Área de Desarrollo a la Ciudadanía de la Diputación Provincial de Cádiz, Javier Vidal, ha mantenido un encuentro con la presidenta de la Fundación Casa Medina Sidonia, Lilianne Dahlman, en la sede de dicha entidad en Sanlúcar de Barrameda, que ha servido para que el vicepresidente traslade a la Fundación la disposición de mantener de cara a este año 2026 la colaboración que se viene prestando desde hace años.

Según ha indicado la Diputación en una nota, durante su visita Javier Vidal pudo conocer las instalaciones de la Fundación y las necesidades de la misma. El vicepresidente ha destacado el valor cultural y patrimonial que atesora la Fundación Casa Medina Sidonia, al tiempo que ha señalado la obligación de que los valores que representa tengan el máximo eco en la sociedad, de forma que el pueblo "se vea representado en este legado y se vincule al mismo moral y afectivamente".

Esto, ha recordado Vidal, era precisamente uno de los objetivos de Luisa Isabel Álvarez de Toledo, duquesa de Medina Sidonia y fundadora de la entidad, que ese patrimonio "de todos" fuera conservado y considerado como tal.

De este modo, la Diputación de Cádiz volverá a hacer efectiva la renovación del convenio que desde hace años contribuye a que la Fundación pueda sufragar los gastos ordinarios de mantenimiento de la propia entidad para que su labor de conservación, difusión y funcionamiento del patrimonio que posee pueda llevarse a cabo.

Diputación ha recordado que la Casa Medina Sidonia tiene como objetivo principal la conservación y difusión de los bienes que la integran: el palacio de los Guzmanes, declarado en 1978 Bien de Interés Cultural, situado en Sanlúcar de Barrameda, su patrimonio pictórico y mobiliario; su jardín trazado en 1541, así como el archivo histórico, compuesto por más de seis millones de documentos pertenecientes a diferentes familias o casas señoriales.

De este modo, se trata de uno de los archivos más importantes de toda Europa que se creó en el año 1990 por Luisa Isabel Álvarez de Toledo, XXI duquesa de Medina Sidonia. Debido a su labor, la entidad recibió la Medalla de Andalucía 2009.

Uno de los resultados de esta cooperación entre la Diputación y la Fundación es la creación del portal web que permite la divulgación de los documentos de la Casa Medina Sidonia. Al amparo de estos acuerdos también se ha avanzado en la digitalización de bienes documentales y se han celebrado diversas actividades culturales.