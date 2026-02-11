Diputación de Cádiz aporta medios y asistencia técnica para recuperar los servicios del Ayuntamiento de Grazalema

Miembros de la UME trabajan en labores de achique de agua en calles y vivendas de la localidad gaditana de Grazalema inundadas tras el paso de la borrasca Leonardo. A 4 de febrero de 2026, en Grazalema, Cádiz (Andalucía, España). ARCHIVO. - Joaquín Corchero - Europa Press

GRAZALEMA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Cádiz, a través de su Área de Presidencia, ha prestado asistencia técnica, teléfonos y bienes informáticos para recuperar servicios municipales del Ayuntamiento de Grazalema, afectado tras las últimas borrascas.

En concreto, y desde la empresa pública Epicsa, se han recuperado los datos y aplicaciones que se almacenaban en el servidor local, un volumen de información que se ha restablecido y se localiza en un servidor de la citada empresa provincial, garantizando con ello el trabajo de la plantilla del Ayuntamiento con la mediación del departamento de Sistemas de Epicsa, ha indicado la Diputación en una nota.

Profesionales de esta sociedad de Diputación se han desplazado a Ronda (Málaga) y a los domicilios donde ahora residen los empleados de Grazalema para suministrarles ordenadores portátiles híbridos y establecer contacto mediante VPN con los datos que permiten la continuidad de los servicios municipales.

Esta cobertura se completa con la provisión de teléfonos con tarjetas y líneas de Diputación. La intervención propicia que la gestión municipal continúe su curso.

Junto a esta asistencia inmediata, la institución provincial ha atendido la solicitud del Ayuntamiento para la provisión de mobiliario y material de oficina. Estos recursos se suministrarán en cuanto sea efectivo el retorno de la población al pueblo y se restablezca el trabajo y la atención presencial.

El torrente de agua que anegó Grazalema no sólo inutilizó el servidor informático sino también el mobiliario y los enseres de la sede sita en la Plaza de España.

La presidenta de Diputación, Almudena Martínez, ha defendido la necesidad de la colaboración institucional, sobre todo en las actuales circunstancias de emergencia. Esta voluntad, ha dicho, se manifiesta en "una respuesta ágil" de la institución provincial para garantizar el funcionamiento interno del Ayuntamiento, la prestación de servicios a la ciudadanía y abordar "con garantías" las gestiones administrativas de cara al proceso de recuperación y restablecimiento de la normalidad mientras el pueblo permanece desalojado.

Martínez del Junco ha señalado que esta intervención "forma parte de un primer nivel de ayuda de la institución provincial al municipio, que se ampliará cuando el Ayuntamiento pueda disponer de una valoración de los daños y las necesidades".