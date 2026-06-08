Diputación de Cádiz apoya los dos conciertos de Andy en el Teatro Falla y en El Bosque junto a Nolasco

Andy y Nolasco cantando un tema en la presentación de dos conciertos en el Palacio Provincial de la Diputación de Cádiz - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Palacio Provincial de la Diputación de Cádiz ha acogido este lunes la presentación de los dos próximos conciertos que el artista gaditano Andy Morales, ex componente del dúo musical Andy y Lucas, dará en el Gran Teatro Falla y en la localidad de El Bosque, así como el lanzamiento de su nuevo sencillo en dueto con Nolasco.

Algunas de las palabras más repetidas para introducir a los artistas por parte de las autoridades han sido "talento, autenticidad y arraigo a la tierra", a Andalucía, por parte de ambos, ya que Andy es gaditano y Nolasco sevillano, como ha apuntado la Diputación en una nota.

En este evento han participado el vicepresidente primero de la Diputación, Juancho Ortiz; el alcalde de El Bosque, Rubén Corrales; la teniente de alcalde de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Cádiz, Beatriz Gandullo; la delegada territorial de Cultura de la Junta de Andalucía en Cádiz, Tania Barcelona; y los cantantes Andy Morales y Nolasco.

La Diputación apoya dos de las próximas citas en directo de Andy, tanto su concierto del 25 de septiembre en el Gran Teatro Falla de Cádiz, como su concierto del 5 de diciembre, coincidiendo con el puente de diciembre, en la Plaza de Toros de El Bosque. En ambas citas, Nolasco será el artista invitado.

Además, en el espectáculo del Falla, Andy contará en su cartel con Diego Carrasco, Fran Cortés 'Chiquetete' y Riki Rivera.

Andy Morales y Nolasco han adelantado en el acto de este lunes el videoclip del tema 'Deseo', grabado en el Castillo de Sancti Petri, espacio que se ubica en una isla entre los términos municipales de San Fernando y Chiclana de la Frontera. El estreno oficial de este vídeo se realizará el 19 de junio, así como una versión extra del tema cantada por ambos.

Estos hechos forman parte de la reciente etapa musical de Andy, marcada por su primer disco en solitario tras su separación de Lucas.

El vicepresidente primero de la Diputación, Juancho Ortiz, ha manifestado la satisfacción que supone para la institución "abrir sus puertas" a estos dos artistas, resaltado que en el caso de Andy es "por un doble motivo" ya que no sólo como artista, sino también como Medalla de la Provincia de Cádiz.

Andy Morales fue reconocido con esta distinción, que entrega la Diputación, en el año 2024 junto a Lucas González, con el que integró durante más de 20 años el dúo Andy y Lucas, disuelto en la actualidad.

El alcalde de El Bosque ha incidido en que apostar por eventos de este tipo, como supone el concierto de Andy, es "fundamental" para su localidad. Según ha explicado, el turismo y las actividades complementarias a este, como son las culturales, representan "en torno al 80% de la actividad económica de esta localidad de la Sierra gaditana".

Por su parte, la teniente de alcalde de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Cádiz ha expresado el orgullo del consistorio gaditano por comprobar que "quienes siempre han llevado a Cádiz por bandera lo siguen haciendo".

Además, ha asegurado que "la cultura es una herramienta de identidad, progreso y desarrollo" y que dentro de ese marco, el Ayuntamiento de Cádiz "está apostando por los artistas locales", puesto que, en su opinión, "apostar por nuestros artistas es apostar por la ciudad de Cádiz".

Andy Morales ha mostrado su "ilusión" por los dos conciertos que patrocina Diputación, expresando que "se le va el alma" en su tierra, en Cádiz.

En cuanto a Nolasco, se ha mostrado "muy contento" por el tema que ha compuesto para "su hermano" Andy, ya que es el autor de 'Deseo'. De la misma manera, ha subrayado que unir su voz con la de Andy es una cuestión "ya no sólo de arte", ya que "cuando hay amistad y arte de la mano, es doble la alegría".