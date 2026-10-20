Diputación de Cádiz apoya una nueva cita de ‘Saborea tu Provincia’ este sábado en Conil

Archivo - 'Saborea Tu Provincia' En La Plaza España De Cádiz. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Cádiz, a través de su Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico, que dirige el vicepresidente cuarto, Germán Beardo, apoya una nueva cita dentro del programa 'Saborea Cádiz, Saborea tu Provincia' este sábado en Conil de la Frontera.

En una nota, ha recordado que se trata de un proyecto de promoción y comercialización de productos agroalimentarios elaborados por pequeños productores gaditanos, que cumple este año su tercera edición promovido por el CEEI (Centro Europeo de Empresas e Innovación) Bahía de Cádiz. En esta ocasión, para su desarrollo cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Conil de la Frontera.

Así, la Plaza de la Torre de Guzmán se convertirá, desde las 12 horas, en punto de encuentro de acceso gratuito para empresas, vecinos y visitantes, en una jornada que combinará gastronomía, divulgación y entretenimiento. El evento contará con estands de productores locales, 'showcooking', charlas, música, y 'foodtrucks', entre otras actividades.

Además, está prevista la participación de cerca de una treintena de productores, procedentes de distintos puntos de la provincia gaditana, entre los que se encuentran pequeñas y medianas empresas de Jerez de la Frontera, como Rancho Cortesano, Flavoom, Pastelería Mendra, Chacinas Camarena; de la comarca de la Sierra de Cádiz, como El Bosqueño, Huerta de Albalá, el aceite de la denominación de origen Sierra de Cádiz, La Pastora de Grazalema; o de Vejer de la Frontera, como Piñones La Breña.

Poe su parte, de Medina Sidonia estará Aceite El Herrerillo; Sanlúcar de Barrameda estará con Alucinante Wines, Apiromero, Destilería Weisshorn; de Rota llegará Cervezas Malandar; de Trebujena Albariza; el Cabrero de Bolonia de Tarifa; Marismas Biomed y Abuelo Paquiqui de San Fernando; Super Mex Foods de El Puerto de Santa María; Salaria Sal de Origen de Puerto Real; Salinas Bartivás de Chiclana; y varias procedentes del municipio que acoge la cita, Conil, como Kombuchería La Lirona, Cooperativa San Patricio, Achilipú Salsas, Cerveza Esparte o Pan Cultura.

Según ha indicado la Diputación, durante la jornada los asistentes podrán conocer una amplia variedad de productos, desde quesos, vinos, aceites y mieles, hasta cervezas artesanas, sales, conservas, salsas, panadería, repostería y otros productos elaborados en distintas poblaciones gaditanas.

Uno de los platos fuertes del evento de este sábado será el 'showcooking' en directo a cargo del chef Francisco Guzmán, de la Escuela de Hostelería de la Fundación Osborne, que elaborará una propuesta gastronómica basada en ingredientes locales con tosta de masa madre con pisto de Conil y quesos gaditanos.

Diputación ha señalado que 'Saborea tu Provincia' continúa así su recorrido por la provincia, con el objetivo de generar nuevas oportunidades para las empresas locales, favorecer la visibilidad de sus marcas y fomentar el contacto directo con los consumidores. Más allá de la exposición, degustación y venta, el encuentro busca contribuir al reconocimiento del tejido agroalimentario gaditano, que la Diputación de Cádiz considera estratégico para la economía provincial y auténtico motor productivo en muchas poblaciones.