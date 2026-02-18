Diputación de Cádiz aprueba el Plan de Cohesión y Cooperación Local de los Servicios Sociales con 17,7 millones de euros

Almudena Martínez presidiendo el Pleno de Diputación del mes de febrero. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Cádiz ha aprobado el nuevo Plan de Cohesión y Cooperación Local de los Servicios Sociales e Igualdad para el ejercicio 2026 dotado con 17.753.453 euros, que recoge las actuaciones y programas que se desarrollan en los Servicios Sociales Comunitarios y Especializados del Área junto con el Servicio de Igualdad, dirigidos a municipios menores de 20.000 habitantes y entidades locales autónomas de la provincia de Cádiz.

La diputada responsable del Área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Paula Conesa, ha sido la encargada de exponer los detalles de esta propuesta, poniendo de manifiesto la vocación de reducir la burocracia y agilizar las prestaciones. Según ha indicado Diputación en una nota, como novedad ha mencionado la inclusión de los convenios con los ayuntamientos que tienen la gestión directa del Servicio de Ayuda a Domicilio, para contar lo antes posible con los recursos para su desarrollo. Esta proposición del equipo de gobierno fue aprobada por unanimidad.

También en materia social, se ha acordado la formalización del expediente para la cesión del local propiedad de la Diputación que desde el año 2024 está siendo usado por la asociación sociocultural sin ánimo de lucro 'Mujeres de Acero'. Este colectivo tiene como fines principales promover y defender la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres; impulsar la participación activa de las mujeres en la vida política, económica, cultural y social; así como dinamizar la actividad de las mujeres mayores.

En este sentido, trabaja para proporcionar medios y cauces que capaciten y estimulen a las mujeres con el objetivo de estar presentes y participar activamente en la sociedad, mediante actividades formativas y de extensión cultural. Sus proyectos y programas, desarrollados principalmente en su área de influencia más próxima, el barrio de la Viña de Cádiz, ponen un especial interés en las necesidades de las mujeres en situación de riesgo de exclusión social, ha indicado Diputación.

La propuesta aprobada de manera unánime por el Pleno establece la cesión del local ubicado en la calle Profesor Alcina Quesada de la capital gaditana por un periodo de 5 años, susceptible de sucesivas prórrogas.

Además, todos los grupos provinciales del Pleno han presentado de manera conjunta el Manifiesto conjunto de todas las Diputaciones andaluzas con motivo del 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres. El texto de este año pone el foco en la persistencia de la desigualdad a través de las redes sociales y el mundo digital. Con un público joven como principal destinatario, aunque no el único, circulan informaciones sin filtro, bulos que se difunden sin control y discursos que moldean conciencias sin que se contrasten otras fuentes.

Para finalizar, la presidenta, Almudena Martínez, ha leído en el Pleno una Declaración institucional --firmada por todos los grupos provinciales-- de apoyo a los andaluces afectados por las consecuencias de los extraordinarios fenómenos meteorológicos de los últimos días.