Diputación de Cádiz aprueba un plan extraordinario de asistencia a ayuntamientos para la recuperación de la provincia

CÁDIZ 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha aprobado el Plan Extraordinario de Asistencia a Entidades Locales por las Incidencias Meteorológicas en la provincia de Cádiz acontecidas entre noviembre de 2025 y febrero de 2026 (PEIM 2026), que será ejecutado por el Área de Desarrollo Local, Asistencia a Municipios y Servicios de Recaudación y Gestión Tributaria, de la que es responsable el vicepresidente quinto, Sebastián Hidalgo.

En una nota, Diputación ha explicado que para ello se prevé cubrir 42 puestos de personal no estructural, de los que 25 se incorporarán de manera inmediata, en el mes de marzo, a los Servicios de Asistencia a Municipios (SAM) de Diputación.

En este sentido, ha indicado que a día de hoy la plantilla del Área dedicada a la Asistencia Municipal asciende a 123 trabajadores. El refuerzo inminente de 25 más supone incrementar un 20% el personal destinado a asistir a los ayuntamientos. Será un 34% cuando se hagan efectivas todas las contrataciones.

La presidenta, Almudena Martínez, ha valorado la "rapidez de reacción" de la Diputación para dar respuesta a esta coyuntura en pocos días, ya que el plan tendrá carácter definitivo el 3 de marzo, se empezará a llamar de la bolsa para incorporarse a estos 25 profesionales, los de los perfiles más orientados a dar soporte técnico a la reconstrucción: arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros técnicos industriales, delineantes y un ingeniero técnico de obras públicas. Los 17 restantes, se incorporarán un poco más adelante.

Almudena Martínez ha recordado que este Plan Extraordinario se suma a las acciones de choque que la Diputación ha puesto en marcha para atender necesidades de municipios, personas y carreteras. También ha aludido a lo que ella misma anunció cuando se presentó el presupuesto que de manera ágil se irían modificando para añadir partidas para la reconstrucción. Martínez del Junco ya anticipó que se unirían nuevas medidas para "la reconstrucción material y emocional de la provincia" y bajo ese espíritu el BOP ha publicado las bases de este PEIM 2026.

Así, este programa, de carácter plurianual, permitirá el refuerzo de personal de los diferentes Servicios de Asistencia a Municipios (SAM) y prevé un cronograma de acciones hasta 2030, en que finalizarán los contratos. Dentro de las 42 contrataciones se contemplan 16 plazas, de personal con titulación universitaria de grado o licenciatura que incluyen a tres Técnicos de Administración Especial (Económicas), tres Técnicos de Administración Especial (Derecho), cuatro Técnicos de Administración General (TAG) y seis arquitectos. En el subgrupo de grado universitario o diplomatura se prevén 14 plazas: 8 Arquitectos Técnicos, 5 ingenieros técnicos industriales y 1 Ingeniero técnico de obras públicas. También se incluyen 5 plazas de delineantes, y 7 de auxiliar administrativo.

Los beneficiarios prioritarios de este PEIM serán entidades locales menores de 20.000 habitantes afectadas por los temporales, con prioridad especial para las de menos de 5.000. Por ello, serán los SAM periféricos: Villamartín, Olvera, Medina y Jimena, los que recibirán el refuerzo de personal. Sin embargo, no es excluyente para el resto de municipios, pues excepcionalmente se podrían beneficiar aquellos de más población que acrediten especial incidencia de daños y limitación de medios técnicos y humanos para afrontarlos, ha explicado la Diputación.

Asimismo, ha señalado que el objetivo fundamental del plan es reforzar la capacidad de respuesta de los ayuntamientos ante los daños ocasionados por las inclemencias meteorológicas, facilitando la restitución de la normalidad en la prestación de los servicios públicos. La Diputación actuará como soporte técnico, jurídico y económico para agilizar la evaluación de daños, planificar las actuaciones necesarias y acompañar a los municipios en todo el proceso de recuperación.

Entre las principales líneas de actuación se incluyen la evaluación y diagnóstico de daños en infraestructuras y equipamientos municipales; la redacción de proyectos de reparación, reposición o mejora; la elaboración de informes técnicos, jurídicos y económicos; y el apoyo integral a la tramitación administrativa, incluyendo licitaciones, subvenciones y modificaciones presupuestarias. La estrategia se basa en la movilización coordinada de recursos técnicos y en la asignación de personal de referencia para cada municipio, garantizando un seguimiento cercano y eficaz, según Diputación.

Este plan responde a los episodios extraordinarios de lluvias intensas, fuertes vientos y registrados en la provincia en los últimos meses, desde noviembre de 2025, que tuvieron su punto más críticos en torno al 4 de febrero, originando el desalojo de miles de personas en diferentes comarcas de la provincia a causa de las inundaciones, además de notorios daños materiales. Ello obliga a la provincia y a sus ayuntamientos a afrontar una situación excepcional que ahora contará con el respaldo directo y planificado de la Diputación, ha concluido.