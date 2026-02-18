Diputación de Cádiz aprueba un presupuesto para 2026 de 409 millones que "responde a la adversidad

Almudena Martínez antes de presentar los presupuestos de la Diputación para 2026. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

"Diputación responderá a la adversidad con más inversión", según ha manifestado la presidenta de la Institución Provincial de Cádiz, Almudena Martínez, en la presentación del proyecto de presupuesto del año 2026, que ya dispone de la aprobación inicial de la Corporación Provincial y nace con una dotación, en sus cifras consolidadas, de 409.875.654 euros. El presupuesto ha contado con los votos a favor del PP y La Línea 100x100, la abstención de IU y el voto en contra del PSOE.

Almudena Martínez ha explicado que el presupuesto de 2026 está "comprometido con la nueva realidad de la provincia" y, como fruto de un contexto condicionado por los daños de la sucesión de borrascas, "se trata de un documento vivo, ágil, responsable y con la suficiente empatía para que ningún municipio se quede atrás". Es una iniciativa política flexible que contribuirá "desde la unidad institucional" a "la reconstrucción material y emocional de la provincia de Cádiz", ha añadido.

En una nota, ha explicado que el punto de partida, los 409 millones de euros que agrupan las previsiones de la entidad matriz y las empresas y organismos autónomos, es el presupuesto de mayor cuantía en la historia de la Diputación y nace, además, abocado a la modificación, ya que está concebido para contribuir a la reconstrucción, cuando se determine con precisión el alcance de unos daños que aún se están evaluando.

En este sentido, tanto Almudena Martínez como el vicepresidente primero de Diputación, Juancho Ortiz, han confirmado que se activará un Plan de reconstrucción específico nacido del consenso institucional, político y social.

Diputación ha indicado que el carácter expansivo del presupuesto se refleja en la suma de los capítulos 6 y 7 (de inversiones reales y transferencias de capital) que alcanza los 98 millones de euros, lo que significa que uno de cada cuatro euros del presupuesto se destina a las inversiones más productivas. Este dato supera en más de un 20 por ciento al contabilizado en el presupuesto de 2025 y más de un 56% con respecto al ejercicio 2023, ha añadido.

Por su parte, según ha indicado, las cifras consolidadas de 409 millones del año 2026 superan en 20 millones a las consignadas en 2025 y en más de 86 millones sobre las de 2023. El presupuesto ordinario de Diputación --sin considerar las previsiones de sus organismos autónomos y empresas públicas-- se cifra en 392.564.391 euros y "también supera ampliamente" al de ejercicios anteriores.

Tanto la presidenta de Diputación como el vicepresidente han destacado además la fiabilidad de la gestión del actual gobierno provincial, amparándose en que el grado de ejecución presupuestaria en el ejercicio de 2025 alcanzó un 81% de cumplimiento. En 2024 este índice fue del 78,2 y en el periodo de 2019 a 2023 osciló entre el 69 y el 77 por ciento.

La evolución favorable revela que las proyecciones en el presupuesto se materializan y se reflejan en "mejoras efectivas para la provincia, más apoyo a entidades sociales y empresas, mejores servicios públicos e infraestructuras y más respaldo a los ayuntamientos", ha manifestado Almudena Martínez.

MÁS DE 10 MILLONES EN CARRETERAS

Almudena Martínez ha desglosado las principales claves del presupuesto de 2026 y ha destacado el auge de las partidas dedicadas a obras y mantenimiento en las carreteras provinciales. En el nuevo presupuesto se consignan 10,6 millones de euros para esta red, cinco millones más que hace justo un año. Esta cantidad se alcanza tras sumar los 7,5 millones que se destinarán a inversiones --un 150% de incremento-- y los 3,1 millones dedicados a conservación, ha apuntado.

Diputación ha señalado que antes de la aprobación del nuevo presupuesto se lograron movilizar 2,1 millones de euros para actuaciones de emergencia destinadas a las vías provinciales. En este sentido, ha señalado que estos recursos crecen gracias a la modificación presupuestaria que ha aprobado el Pleno, con carácter de urgencia, y que permiten transferir 1,3 millones desde el Área de Presidencia a la de Cooperación. Esta operación, adoptada sobre el nuevo presupuesto de 2026, se ha aprobado por unanimidad y confirma lo apuntado por la presidenta de Diputación sobre el carácter revisable de las cuentas.

Por su parte, el Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía, que coordina el vicepresidente segundo Javier Vidal, contará con 29,1 millones para la duplicación del presupuesto del Plan de Mejora de Instalaciones y Espacios Deportivos, una transformación redical del Centro Experimental Agrícola-Ganadero (CEAG) con sede en Jerez, programas como el del control de la población de mosquitos y evitar la propagación del virus del Nilo o los programas educativos de Memoria Democrática.

Por su parte, el vicepresidente quinto y responsable del Área de Desarrollo Local, Asistencia a Municipios y Recaudación, Sebastián Hidalgo, ha valorado la incorporación de una nueva iniciativa pública, como es el Plan Cádiz + Inversión, destinado a municipios con menos de 25.000 habitantes y que dispondrá de una reserva presupuestaria de diez millones de euros.

En el ámbito de esta Área también destaca la promoción de un nuevo Plan Provincial de Obras y Servicios para el bienio 2026-2027 con una cuantía de 8,6 millones de euros.

Igualmente, el vicepresidente cuarto, Germán Beardo, ha valorado el fortalecimiento del programa Dipuinnova Plus, que dispondrá de nueve millones de euros. Por su parte, desde el marco de competencias del IEDT, el Plan de Cooperación Local (Plan de Empleo) estará dotado con 5,7 millones de euros en el año 2026, un ejercicio en el que también se activará el Plan de Actuación Integrada de La Janda Interior además del proyecto Edad Digital.

Germán Beardo también ha valorado el resurgimiento de Tugasa, señalando que es una sociedad pública sobre la que "se cernía la amenaza del cierre y que ahora es un ejemplo por sus ratios de ventas, pernoctaciones y competitividad". En suma, el Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico que lidera Germán Beardo dispondrá de un presupuesto de 40,3 millones de euros.

Finalmente, la Diputación ha señalado que si en 2025 las partidas dedicadas a Servicios Sociales alcanzaron su cota más alta, en relación a la trayectoria presupuestaria de Diputación, en 2026 se revalida un nuevo incremento y el presupuesto del Área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad que coordina Paula Conesa crece en más de 2,4 millones y se sitúa en un total de 67,2 millones.

Por su parte, Almudena Martínez ha garantizado el respaldo a tres iniciativas de especial transcendencia localizadas en la capital gaditana como son la terminación de la consolidación y rehabilitación del edificio Valcárcel; la construcción del pabellón Portillo, para el que se consignan cinco millones de euros; y la dotación de 3,8 millones de euros para la conversión del antiguo instituto Rosario en Escuela de Hostelería.