Diputación de Cádiz avanza en los trámites para construir un carril bici en la carretera del puerto pesquero de Conil

El responsable de Cooperación de la Diputación de Cádiz, Javier Bello, y el de Asistencia a Municipios Antonio Aragón, en una reunión con la alcaldesa de Conil, Inmaculada Sánchez. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CONIL DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

El responsable de Cooperación de la Diputación de Cádiz, Javier Bello, y el de Asistencia a Municipios Antonio Aragón, se han reunido con la alcaldesa de Conil, Inmaculada Sánchez, para coordinar y trasladar los últimos avances que presenta el proyecto de mejora de la carretera CA-4202 de acceso al puerto pesquero de esta localidad, donde se proyecta la construcción de una senda ciclopeatonal.

En una nota, Diputación ha detallado que este proyecto permitirá mejorar la seguridad de un tramo de más de dos kilómetros y medio en una zona "bastante transitada y de alto interés turístico".

El pleno de septiembre de la Diputación ya aprobó por unanimidad el expediente expropiatorio por procedimiento de urgencia para su tramitación por razones de utilidad pública, al tratarse de mejoras que afectan a la seguridad vial que son "inaplazables".

Javier Bello y Antonio Aragón, quien también es teniente de alcaldesa en Conil, han trasladado a la alcaldesa su satisfacción por la formalización de este avance administrativo, que "desbloquea el camino" para poder iniciar los trámites de expropiación de los espacios necesarios para habilitar este carril conforme a la normativa vigente, como paso previo a la licitación y ejecución de la obra.

En total son diez propiedades las afectadas, que incorporan 311 metros cuadrados al espacio público.

Para la actuación, la Diputación destina un presupuesto de 1,8 millones de euros, que se destinarán al tramo comprendido entre los puntos kilométricos 0 y 2,6 de la CA-4202, conocida como carretera del puerto pesquero.

Por la margen izquierda de esta vía discurrirá una senda ciclopeatonal que facilitará una movilidad sostenible, tránsitos peatonales seguros y un espacio más amable para vecinos, usuarios del puerto conileño y turistas.

Una "reivindicación histórica" que han trasladado en el pasado a la Diputación las asociaciones de vecinos Puerto Pesquero y El Palillero.

"Venimos trabajando desde tiempo atrás en un proceso participativo en el que han intervenido el Ayuntamiento y los colectivos vecinales, para dar una solución a las cuestiones que nos han planteado, con un compromiso claro de que las mejoras debían ser prioritarias, no podían esperar más y habían de realizarse con cargo al plan de carreteras vigente", ha manifestado Javier Bello, que ha argumentado que se trata de una vía que conecta el espigón y el puerto pesquero, donde existen "numerosas viviendas y alojamientos turísticos", y donde las condiciones de seguridad "necesitan ser mejoradas para evitar problemas entre vehículos y peatones".

Para el responsable de Cooperación en la Diputación, que ya haya quedado resuelto el expediente de expropiaciones, un trámite que técnicamente "siempre es complejo", demuestra el interés en esta obra y permite "allanar el camino para los siguientes pasos" para que "pronto puedan iniciarse los trabajos".

Bello también ha recordado que la Diputación ha aprobado procesos similares en otras localidades como Alcalá del Valle o Paterna, apuntando a que esta actuación es "una demanda vecinal que no solo responde a una reivindicación histórica, sino que también refuerza la seguridad peatonal en una zona de gran tránsito, especialmente durante la época estival".

La alcaldesa ha pedido evitar la actuación en los meses de verano, debido a la gran afluencia de personas que recibe el municipio, por lo que el proyecto "podría comenzar tras la época estival evitando así coincidir con los meses de mayor afluencia de tráfico".

Con un plazo estimado de ejecución de nueve meses, se garantizará de este modo que las obras no afecten a la circulación durante la temporada turística, lo cual es una noticia "muy positiva para vecinos, vecinas y visitantes", ha dicho.

La carretera CA-4202 accede al puerto de Conil desde la carretera del Pradillo y conecta zonas de gran interés paisajístico, medioambiental, y turístico, como los pinares de Roche, el faro de Roche, viviendas y numerosas calas como la del Aceite.