Diputación de Cádiz y Ayuntamiento de Algeciras refuerzan su colaboración institucional

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, junto al alcalde de Algeciras, Jacinto Muñoz. - Nono Rico / Europa Press

ALGECIRAS (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez del Junco, ha realizado su primera visita oficial al Ayuntamiento de Algeciras desde que Jacinto Muñoz asumiera la Alcaldía el pasado 28 de octubre, donde han mantenido una reunión de trabajo con el objetivo de reforzar la colaboración institucional.

Según ha indicado la Diputación en una nota, Jacinto Muñoz, que también es vicepresidente tercero y responsable del Área de Función Pública de la Institución provincial, ha dado la bienvenida a Martínez del Junco y le ha agradecido la celebración de este encuentro. "Para nuestro equipo de Gobierno es muy importante este respaldo institucional", ha afirmado el alcalde, que ha explicado que servirá para coordinar acciones y "marcar la línea de trabajo que se van a tener estos meses hasta llegar a mayo".

Por su parte, la presidenta de la Diputación ha deseado suerte al alcalde en su nuevo cometido y ha repasado algunos de los planes en los que ambas entidades trabajan codo a codo, en ámbitos como servicios sociales, infraestructuras municipales, carreteras o reparaciones de daños del tren de borrascas de hace ya casi un año. La presidenta ha resumido esta colaboración con el Ayuntamiento en base a dos premisas claras, como son "estar presente en las necesidades que tiene una ciudad como Algeciras" y "facilitar la vida de los algecireños".

Alcalde y presidenta han coincidido en señalar una serie de déficits estructurales que presenta la ciudad y que en algunos casos afectan a toda la comarca del Campo de Gibraltar, especialmente en lo que se refiere a infraestructuras de transportes y comunicaciones. En este sentido, han recordado que Algeciras es una ciudad clave para el desarrollo socioeconómico del resto de la provincia, como centro estratégico por su situación geográfica y con la actividad de su puerto, referente en Europa en materia de transporte de mercancías y personas.

En el encuentro de trabajo, Martínez ha trasladado al nuevo equipo de gobierno la colaboración "más si cabe" de la Diputación con el ayuntamiento de un municipio "fundamental para el desarrollo socioeconómico del conjunto de la provincia". En este sentido, además de repasar los planes y actuaciones conjuntas en las que participa Diputación, el alcalde ha trasladado a la presidenta proyectos y actuaciones importantes para el municipio, a los que la presidenta se ha comprometido en "estudiar y prestar la máxima colaboración posible de la Diputación".

Entre otros, según ha indicado la Diputación, la rehabilitación interior del histórico edificio municipal de la calle Ancha (calle Regino Martínez), un edificio singular conocido antiguamente como el Banco de España y que fue sede de servicios sociales municipales, así como la siguiente fase de la rehabilitación del edificio La Reconquista para Centro Cívico.