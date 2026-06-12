Diputación de Cádiz beca a 15 universitarios para participar en proyectos de cooperación en África y Sudamérica

Formación impartida en la Diputación de Cádiz, en una primera fase teórica, previa a la fase de prácticas sobre el terreno del verano de los 15 estudiantes becados para proyectos de cooperación. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz, a través del Servicio de Cooperación Internacional que dirige la diputada Ana Moreno, va a becar a 15 estudiantes de la Universidad de Cádiz (UCA) para que participen en proyectos de cooperación al desarrollo en países de África y Sudamérica.

El programa, que este año 2026 cumple su tercera edición, va a hacer posible que los estudiantes se distribuyan para colaborar en varias iniciativas lideradas por distintas ONG en estancias comprendidas entre los meses de julio y septiembre, ha detallado la Diputación en una nota.

Entre las novedades de este año, se incorpora la figura del "alumno-embajador", estudiantes con experiencia previa en estas acciones a los que se les da la oportunidad de volver a una actuación en la que ya participaron y con la que hayan mantenido el contacto.

Como ha explicado la técnica de la Oficina de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la UCA, Esther Puertas, la Universidad persigue establecer "una vinculación más duradera en el tiempo, que trascienda la asistencia puntual y genere un compromiso a largo plazo".

De hecho, a quienes participan en este programa se les solicita que a su vuelta realicen una actividad de sensibilización relativa a su experiencia.

En cifras, serán cuatro las personas que acudan en la modalidad de "alumno embajador" a Guatemala, de la mano de la asociación Paz y Bien como contraparte en aquel país. A su vez, la modalidad de primera experiencia contará este año con 11 estudiantes.

En concreto, se prestará asistencia a un proyecto para fortalecer la educación preescolar en Marruecos con la ONG Mujeres en Zona de Conflicto; a otro, impulsado por la asociación Museke, que construye un centro de alojamiento para personas voluntarias en Ruanda; a un tercero, impulsado por la Fundación Centro Tierra de Todos que se centra en el desarrollo y promoción de la mujer en Kenia; y en cuarto lugar se trabajará junto a la organización Médicos por Iberoamérica (Ibermed) en el acceso a agua potable de viviendas de familias indígenas en Guatemala.

Esta iniciativa, que está dotada con 55.000 euros por parte de la institución provincial, tiene varias fases. Las dos principales son una primera de tipo teórico que consiste en un curso de formación sobre voluntariado, y una segunda fase de prácticas sobre el terreno en las actuaciones elegidas con este fin.

Este viernes se ha desarrollado la primera fase en el Palacio Provincial de la Diputación, a cargo del experto Fernando Monsalve, responsable de Formación del Voluntariado de Entreculturas y miembro del equipo promotor de la Red Andaluza de Voluntariado Internacional.

Las personas seleccionadas para este programa son alumnado de la Universidad de Cádiz que están cursando un grado, máster o doctorado.

Este viernes han sido recibidos en la Diputación por personal técnico del Servicio de Cooperación Internacional, así como por Esther Puertas.

Por parte de la Diputación se les ha encargado "ser los ojos" de la administración sobre el terreno, y que les trasladen, desde su punto de vista, cómo está siendo la evolución de los proyectos al igual que nuevas oportunidades de mejora y colaboración.

Entre los objetivos de este programa, están la sensibilización del alumnado; lograr un mayor impacto en la ciudadanía de las estrategias en cooperación internacional de la Diputación, y abrir nuevos campos de participación social en la comunidad universitaria.