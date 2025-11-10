Diputación de Cádiz y Colegio de Economistas avanzan en las bases de un nuevo estudio sobre infraestructuras

CÁDIZ 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Diputación, Almudena Martínez, ha mantenido una nueva reunión con el presidente del Colegio de Economistas de Cádiz, Javier Cabeza de Vaca, para avanzar en la concreción del estudio sobre las infraestructuras que requiere la provincia. Este encuentro, en el que también ha participado el vicepresidente primero, Juancho Ortiz, ha permitido conocer las bases de este trabajo encomendado al citado colegio profesional, según ha señalado la Diputación.

En una nota, Diputación ha explicado que el estudio comprenderá un análisis pormenorizado sobre infraestructuras y no sólo ofrecerá una imagen completa de la situación general en la provincia de Cádiz, sino que también abundará en ámbitos específicos de interés general para el desarrollo socioeconómico, como es el caso de las infraestructuras de transportes o las energéticas. Cada ámbito del estudio se sustanciará en un informe específico, prolífico en datos, índices y detalles.

Asimismo, ha indicado que es la primera vez en el siglo XXI que la provincia de Cádiz contará con un estudio de estas características. Se trata de una iniciativa de la Diputación impulsada por la propia presidenta "para conocer con rigor la realidad actual de la provincia en materia de infraestructuras y, sobre todo, para saber el coste de oportunidad de no contar con las infraestructuras que la provincia de Cádiz lleva años o décadas reclamando", según ha señalado Martínez del Junco.

"Hasta ahora no existe un estudio que aborde cuánto está dejando de crecer socioeconómicamente la provincia, cuántos proyectos o inversiones no vienen por no contar con infraestructuras adecuadas o cómo afectan las deficiencias en infraestructuras a la movilidad de la ciudadanía", ha ñadido la presidenta de Diputación.

Este estudio, en el que también colaborará la Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz, se desarrollará a lo largo de 2026 y pretende ser una herramienta de información y de trabajo para mejorar, desde el consenso y el diálogo con todos los agentes y administraciones implicadas, las infraestructuras en la provincia.

Finalmente, Diputación ha señalado que mantiene una relación estable con el Colegio de Economistas de la provincia de Cádiz y demás del encargo sobre infraestructuras, también ha aportado cobertura al proyecto de formación en Inteligencia Artificial así como al mantenimiento del Observatorio Económico.