Diputación de Cádiz y Colegio Oficial de Educadores Sociales estudian nuevas vías de colaboración institucional

Jacinto Muñoz y Paula Conesa en la reunión con representantes del Colegio Oficial de Educadores Sociales. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente tercero de la Diputación de Cádiz, Jacinto Muñoz, y la diputada de Servicios Sociales, Familias y Diversidad, Paula Conesa, han celebrado una reunión de trabajo con el equipo directivo del Colegio Oficial de Educadores Sociales (Copesa), representados por Lourdes Menacho Vega y Pedro Martín López-Obrero, donde han acordado estudiar nuevas vías de colaboración institucional.

En una nota, Jacinto Muñoz y Paula Conesa han subrayado la necesidad de mantener un hilo directo de comunicación, ya que esta entidad funciona como interlocutora ante las administraciones públicas y la sociedad, impulsando el reconocimiento de la Educación Social como un servicio esencial para el desarrollo humano y comunitario.

Copesa es la entidad que representa, defiende y regula el ejercicio profesional de la Educación Social en la comunidad andaluza cuya misión principal es garantizar la calidad, ética y reconocimiento de la labor profesional de los educadores y educadoras sociales. Entre sus objetivos y retos principales, figuran reforzar la visibilidad y el prestigio de la profesión, fomentar la investigación y la innovación social, y mejorar las condiciones laborales de quienes la ejercen en Andalucía.

Asimismo, según ha recordado Diputación, enfrenta desafíos como la adaptación a las nuevas realidades sociales, la incorporación de la perspectiva digital y de género, y la respuesta a problemáticas emergentes vinculadas a la inclusión, la diversidad y la participación ciudadana. En conjunto, el colegio busca consolidar la Educación Social andaluza como un elemento clave para la cohesión social, la igualdad y la justicia.