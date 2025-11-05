Diputación de Cádiz completa la instalación de 30 estaciones públicas de recarga de vehículos eléctricos

El vicepresidente segundo y responsable del Área de Transición Ecológica de la Diputación de Cádiz, Javier Vidal (i), y el alcalde de Medina Sidonia, José Manuel Ruiz (d), presentan la estación pública de recarga de vehículos eléctricos. - Nacho Frade - Europa Press

MEDINA SIDONIA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Cádiz ha completado la instalación de 30 estaciones públicas de recarga de vehículos eléctricos en municipios pequeños como Medina Sidonia, Villamartín o Tarifa, todo ello dentro de una edición del Plan Parvec que ha supuesto una inversión de 450.000 euros.

El Plan de Apoyo para la Recarga de Vehículos Eléctricos en la Provincia de Cádiz tiene como finalidad dotar a la provincia de una red de estaciones de recarga y facilitar así la transición hacia formas de transporte no contaminantes, ha apuntado en una nota la Diputación.

El mismo se ha llevado a cabo en poblaciones con menos de 20.000 habitantes porque era un objetivo superar la brecha que existe entre grandes municipios y pequeños a la hora de ofrecer este servicio, "cada día más necesario". De esta manera se ha dado respuesta a "una necesidad vecinal" y se ha favorecido que los visitantes puedan acudir en sus coches eléctricos a estos municipios, incentivando así el turismo y la economía local.

La estación de recarga de Medina se sitúa en la plaza de la Libertad, justo detrás del Ayuntamiento. Allí ha estado el vicepresidente segundo y responsable del Área de Transición Ecológica de la Diputación, Javier Vidal, junto al alcalde de esta localidad, José Manuel Ruiz, que han tenido la oportunidad de comprobar cómo funciona.

El resto de estaciones de recarga están situadas en suelo público, disponen de una unidad de carga semirrápida que permiten la carga de 2 vehículos de forma simultánea y una potencia de carga de 22 kilovatios (11 Kw por cada toma).

El plan Parvec es "una demostración del compromiso de la Diputación con la movilidad eléctrica, la sostenibilidad y la igualdad territorial en el acceso a infraestructuras energéticas modernas", ha argumentado Vidal, quien ha añadido que lo que se intenta es que estos municipios "no queden aislados del desarrollo de puntos de carga de vehículos eléctricos".

Una vez ejecutado el proceso de instalación, la Diputación se centra en prestar asesoramiento a los diferentes ayuntamientos para garantizar la continuidad y calidad del servicio, así como consolidar la red provincial como un modelo de gestión fiable y sostenible.

De cara a los próximos años la intención es seguir trabajando para favorecer "todavía más" la implantación de los vehículos eléctricos, en línea con la pretensión de la Diputación de "mejorar la sostenibilidad, el medioambiente y facilitar al ciudadano el uso de vehículos más sostenibles", ha afirmado Vidal.

El alcalde de Medina ha expresado su agradecimiento a la Diputación por poner en marcha este plan y "todos los planes" que pone al servicio de los municipios y, especialmente, de los menores de 20.000 habitantes, caso de Medina.

Para Ruiz, el punto de recarga es "vital para los pueblos pequeños" como Medina, siendo "un pasito más hacia el futuro y la transición ecológica".

Con cargo al Plan Parvec se ha completado la instalación de 27 puntos de recarga en Alcalá de los Gazules, Alcalá del Valle, Algar, Algodonales, Benalup-Casas Viejas, Bornos, Castellar de la Frontera, Chipiona, El Gastor, Grazalema, Jimena de la Frontera, Medina Sidonia, Olvera, Puerto Serrano, San José del Valle, Setenil de las Bodegas, Tarifa, Torre Alháquime, Trebujena, Ubrique, Vejer de la Frontera, Villamartín y Zahara de la Sierra, así como en las ELA de Guadalcacín, Nueva Jarilla, San Isidro del Guadalete y Torrecera.

También se ha asistido al Ayuntamiento de Bornos, que había comenzado a instalar un punto de recarga antes de que el Parvec se iniciara. Los de Tahivilla y Espera se han ejecutado mediante subvenciones nominativas.

La mayoría están ya en funcionamiento.

La Agencia Provincial de la Energía ha elaborado un mapa con la ubicación de los 30 puntos públicos de recarga, a disposición de cualquier persona interesada.