Diputación de Cádiz concentra al talento joven de la danza gaditana en Olvera del 25 al 28 de junio

La diputada provincial de Cultura, Vanea Beltrán, presentando las jornadas 'Pro-Danza 360º'. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz pone de nuevo en marcha su programa 'Pro-Danza 360º', un encuentro intensivo de formación, creación y profesionalización para los estudiantes de danza en todas sus especialidades; clásico, contemporáneo, flamenco y español. Las jornadas, que este año se llevarán a cabo en Olvera, se desarrollarán del 25 al 28 de este mes de junio.

La vicepresidenta de la Fundación Provincial de Cultura, Vanesa Beltrán, ha presentado los detalles de esta nueva edición de 'Pro-Danza 360º', que se refuerza en 2026 con un día más de duración y con la vocación de "generar oportunidades".

Según ha indicado la Diputación en una nota, Beltrán ha manifestado que desde la Diputación se apuesta por "acompañar a los jóvenes talentos en un momento decisivo de su desarrollo artístico, ofreciéndoles herramientas, experiencias y contactos que les permitan afrontar con mayores garantías su futuro profesional".

Vanesa Beltrán ha señalado que la provincia de Cádiz cuenta con "una extraordinaria cantera de bailarines y bailarinas" formados en el Conservatorio Profesional de Danza Maribel Gallardo, pero "sin embargo, se sabe que el salto entre la formación y el ejercicio profesional no es siempre sencillo".

Para colaborar en este proceso se impulsan las Jornadas 'Pro-Danza 360º', con las que se quiere que los participantes "vivan una auténtica experiencia de inmersión profesional, donde la formación, la creación, el intercambio de experiencias y la convivencia formen parte de un mismo proceso de aprendizaje".

La directora del Conservatorio Maribel Gallardo, Mónica González, ha incidido en la "oportunidad" que supone para el alumnado participar en esta iniciativa no sólo a nivel formativo, sino también profesional. Por su parte, María Manzano, de la Asociación de Profesionales y Compañías para el Desarrollo de la Danza en Andalucía, que también colabora con el proyecto, ha hablado de "la danza como territorio interdisciplinar e intergeneracional" como hilo conductor de las Jornadas.

"En Pro-Danza no venimos a enseñar pasos, sino a compartir experiencias de provecho, a escuchar y responder dudas, y a crear redes que abran nuevos caminos al mercado laboral", ha manifestado.

En total, en esta edición de 'Pro-Danza 360º' van a participar 23 estudiantes del Conservatorio Maribel Gallardo --todo el alumnado de quinto curso, más tres alumnas de sexto--. Toda la actividad se concentrará en un mismo espacio de convivencia artística, el Hotel Sierra y Cal de Olvera, perteneciente a la red de hoteles de Tugasa, de la Diputación Provincial.

Ahí, durante las cuatro jornadas que van a compartir, los participantes desarrollarán un programa que combina entrenamiento físico, interpretación, improvisación, creación escénica, investigación corporal, gestión cultural, emprendimiento y networking profesional.

El proceso culminará con una muestra abierta al público, al aire libre, que tendrá lugar el sábado 27 de junio, a las 20,30 horas, en un enclave patrimonial excepcional como es la Plaza de la Iglesia de Olvera. Además del carácter profesional de las jornadas, la edición de este año de 'Pro-Danza 360º' incorpora una dimensión territorial y patrimonial mediante una visita cultural al municipio de Olvera y una dinámica con el sector cultural de la localidad serrana, favoreciendo el conocimiento del entorno y el intercambio entre participantes y la comunidad local.

La alcaldesa del municipio, Remedios Palma, ha trasladado su satisfacción por contar con estas Jornadas que permitirán "mostrar a los participantes lo mejor del pueblo, que es su patrimonio" y ha asegurado que Olvera es un lugar "inspirador", al mismo tiempo que "Pro-Danza es una inspiración para muchos jóvenes de la localidad que no han tenido la oportunidad de vivir de cerca una experiencia como esta".