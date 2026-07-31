Rescatadas varias personas atrapadas en una atracción de las ferias de Santander a 15 metros de altura

Archivo - Las ferias de la Semana Grande. Foto de archivo de una edición anterior - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Santander rescataron anoche ilesas a 15 personas suspendidas a 15 metros de altura en una atracción de las ferias de Santander.

El rescate, que tuvo lugar en la atracción Top Spin, se inició pasadas las 22.30 horas tras recibir los bomberos municipales el aviso del 112 apenas quince minutos antes y su intervención finalizó en torno a las 00.00.

Para efectuar el rescate, que se saldó sin heridos, los Bomberos usaron una escala para poder bajar a las personas atrapadas, han informado a Europa Press fuentes del Ayuntamiento de Santander.