Diputación de Cádiz convoca sus ayudas para fortalecer el tejido asociativo y crear Consejos de Infancia

CÁDIZ 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz ha publicado las bases de dos convocatorias de subvenciones, una para la realización de talleres formativos destinados a fortalecer el tejido asociativo de la provincia de Cádiz en materia de Participación Ciudadana y Gestión Asociativa, y otra para la creación y dinamización de Consejos Locales de Infancia y Adolescencia (CLIA) en municipios gaditanos.

Cada convocatoria cuenta con una dotación global de 60.000 euros, lo que suma 120.000 euros en total, con un máximo de 3.000 euros por proyecto, unas ayudas que gestiona el Servicio de Participación Ciudadana, adscrito al Área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, ha informado la Diputación.

El plazo de presentación de solicitudes es de 30 días naturales desde la publicación en el BOP, realizada el 4 de marzo, y deberá formalizarse por vía telemática a través de la sede electrónica de la Diputación.

Las ayudas de talleres pueden solicitarlas las asociaciones sin ánimo de lucro con domicilio social o sede activa en la provincia de Cádiz. Han de ser talleres formativos relacionados con la participación ciudadana y la gestión interna de asociaciones y tendrán que ejecutarse en 2026.

Entre los objetivos específicos de la convocatoria figuran propiciar espacios abiertos de debate e intercambio de ideas; potenciar el trabajo en red entre asociaciones, instituciones y ciudadanía; impulsar la formación para la participación ciudadana; fomentar la incorporación y dinamización de personas jóvenes como relevo generacional en las entidades; y promover la perspectiva de género como elemento transversal en los proyectos socioculturales.

Los proyectos serán evaluados según su calidad y concreción, la adecuación de las actividades a los destinatarios, el carácter innovador y participativo, el número de talleres propuestos y la colaboración con otras entidades o personal voluntario.

También se tendrán en cuenta aspectos transversales como la incorporación de la perspectiva de género, la participación juvenil y el desarrollo de actividades en municipios de menos de 20.000 habitantes. Además, se puntuará la experiencia previa de la asociación en proyectos de participación ciudadana y su inscripción en el Registro de Asociaciones de la Diputación.

Serán subvencionables talleres formativos sobre procesos participativos contemplados en la Ley de Participación Ciudadana Andaluza, abiertos a la ciudadanía, talleres sobre gestión asociativa interna; y acciones formativas orientadas a la obtención de recursos y financiación para las entidades.

La convocatoria tiene como finalidad fomentar una cultura participativa, reforzar la capacitación técnica del movimiento asociativo y mejorar la gestión interna de las entidades ciudadanas.

Respecto a los Consejos de Infancia y Adolescencia, esta convocatoria tiene como objetivo fomentar la participación infantil y juvenil en la vida pública local. Los ayuntamientos de la provincia de Cádiz podrán presentar sus solicitudes a través de la sede electrónica de la Diputación.

Los Consejos Locales de Infancia y Adolescencia (CLIA) son órganos de participación creados en el ámbito municipal que permiten a niños, niñas y adolescentes implicarse activamente en la vida pública de su localidad. Estos espacios facilitan la colaboración entre menores y responsables políticos o técnicos municipales para aportar propuestas, opiniones y demandas sobre las políticas públicas que afectan a la población infantil y juvenil.

Se trata de una iniciativa de participación ciudadana que busca situar a las generaciones más jóvenes como agentes activos en la toma de decisiones que afectan a sus municipios. De esta manera, se promueve su implicación en la vida pública, se refuerza la cultura democrática y se fomenta una mayor confianza de la infancia y la adolescencia en las instituciones y en los procesos de participación.

Las subvenciones podrán destinarse a financiar distintas actividades vinculadas tanto a la creación como a la dinamización de estos consejos locales.

Entre ellas figuran acciones formativas sobre derechos de la infancia o participación ciudadana, talleres de habilidades sociales y liderazgo, procesos participativos para recoger la opinión de niños y adolescentes sobre políticas municipales, campañas de sensibilización y difusión, encuentros con otros consejos de infancia o proyectos comunitarios impulsados por los propios menores.

Para la concesión de las ayudas se tendrán en cuenta la definición de objetivos y actividades, la colaboración con asociaciones u otras áreas municipales, el uso de herramientas de comunicación y redes sociales o la integración del proyecto en las políticas locales.

También se valorarán aspectos transversales como la perspectiva de género, la incorporación de valores de sostenibilidad vinculados a la Agenda 2030, la experiencia previa en proyectos de participación ciudadana y que la iniciativa se desarrolle en municipios de menos de 20.000 habitantes.