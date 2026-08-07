Diputación de Cádiz destaca la "relevancia" del Foro Académico Europeo organizado por la Academia San Dionisio

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, en una reunión con la Junta de Gobierno de la Real Academia San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, que acaba de renovar sus cargos. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, se ha reunido con la Junta de Gobierno de la Real Academia San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, entidad que organizará en noviembre el I Foro Académico Europeo para conmemorar el 40 aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea.

Martínez ha dado su respaldo a este foro por "la relevancia e interés para toda la sociedad" que representa esa efeméride, ya que el ingreso de España en la que entonces se denominaba Comunidad Económica Europea tiene "un profundo significado histórico, político, económico y social para toda la ciudadanía".

"Celebrar su 40 aniversario es una oportunidad para valorar cómo la pertenencia a Europa ha contribuido al desarrollo de la provincia de Cádiz", ha destacado la presidenta provincial.

La presentación institucional, encabezada por la presidenta de la Academia, Ana María Orellana, que acaba de renovar sus cargos, también ha servido para repasar alguno de los proyectos que emprende este colectivo, con sede en Jerez de la Frontera pero con ámbito de actuación provincial, con vistas a poder contar con el apoyo de la Diputación.

Tras la bienvenida y felicitación de Almudena Martínez a los nuevos representantes de la entidad, se han puesto sobre la mesa las principales acciones en el nuevo mandato de la Academia, que comprenden, entre otras, la reforma de la sede, la divulgación de la figura de San Dionisio, ciclos de conferencias y el acto entrega de premios a las artes, las ciencias y las letras.

La presidenta también ha agradecido a la Real Academia San Dionisio su predisposición a seguir colaborando "en favor del enriquecimiento cultural, académico y social en Jerez, y en el conjunto de la provincia", a través de "una amplia y diversa programación de actividades de investigación, divulgación y promoción de la cultura".

De esta manera, ha brindado su cooperación para "estrechar lazos" entre las cinco reales academias de la provincia, uno de los patrimonios intelectuales y culturales "más importantes de Andalucía" y que son "parte esencial de la riqueza cultural e intelectual de la provincia".

La nueva presidenta de la Academia de San Dionisio, Ana María Orellana, ha sido distinguida con la Medalla de la Provincia que concede la Diputación y es la primera mujer que accede a la presidencia de la institución desde su fundación.

Además de la nueva presidenta, han asistido de la nueva junta directiva la vicepresidenta de Ciencias, Nuria Orellana, el vicepresidente de Letras, Francisco Antonio García, el vicesecretario General, Marco Antonio Velo, el tesorero, Jesús Rodríguez y la bibliotecaria, Alejandra Guerra.