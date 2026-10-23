Diputación de Cádiz destaca los seis millones que genera el sector de la miel en Feria de la Apicultura de Prado del Rey

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez (2i), acompañada por la alcaldesa de Prado del Rey (Cádiz), Vanesa Beltrán (2d), asiste a la apertura de la X Feria de la Apicultura de la localidad gaditana. - Rocío Ruz - Europa Press

PRADO DEL REY (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez del Junco, ha participado en la apertura de la X Feria de la Apicultura de la Sierra de Cádiz, que se celebra hasta el domingo en Prado del Rey, resaltando los seis millones de euros que genera el sector de la miel a la economía gaditana.

Junto a Martínez han intervenido en el inicio de la feria la alcaldesa pradense, Vanesa Beltrán, el delegado territorial de Agricultura de la Junta de Andalucía en Cádiz, Francisco Moreno, y el presidente de la Asociación Apícola de la Sierra de Cádiz, José Luis Fernández, como ha indicado la Diputación en una nota.

La presidenta provincial ha apuntado además que la miel sostiene alrededor de 60.000 colmenas, repartidas entre unas 200 explotaciones.

Es por eso que ha asegurado que la Sierra de Cádiz y el municipio de Prado del Rey son "la colmena de Europa", siendo la Feria de la Apicultura "un escaparate excepcional" para disfrutar no sólo de "la mejor miel", sino también de otros productos del entorno como el corcho, el aceite o la piel.

La Asociación Apícola de la Sierra de Cádiz ha reconocido en la apertura de este evento a Almudena Martínez como socia de honor de su entidad por el apoyo que presta a esta actividad económica, mientras que la presidenta de la institución provincial ha agradecido su nombramiento como madrina honorífica de esta edición de la Feria de la Apicultura, una distinción que lleva asociada la entrega de miel a una entidad por una cantidad similar al peso de la persona distinguida.

La presidenta ha anunciado que, en su caso, la donación irá destinada a los conventos Santa María de Gracia, Santa Rita y San José de La Clarisas, "para que sigan haciendo todos esos dulces que nos endulzan la vida".

Paralelamente a la feria, en Prado del Rey también se están desarrollando las XI Jornadas Técnicas Divulgativas, uno de los pilares de la programación de estos días. Estos encuentros científicos de alto nivel tienen lugar en el Teatro Municipal Maestro José Toro Doblas.

En ellos se abordan asuntos de actualidad e impacto para el sector, como el control de especies invasoras, entre las que destaca la conocida como avispón oriental, una lucha en la que la Diputación de Cádiz está siendo punta de lanza junto a organizaciones de agricultores y ganaderos. Asimismo, se compartirán los avances en estudios de caracterización y calidad de las mieles de la Sierra de Cádiz, o las nuevas posibilidades de diversificación y aprovechamiento de productos apícolas como el propóleo.

El recinto ferial Blas Infante acoge una treintena de estands de productores de miel de la Sierra de Cádiz, un alimento "con muchos beneficios para la salud y para el medioambiente", en palabras de Almudena Martínez.

El horario previsto para visitar la carpa expositora que los alberga será desde las 13:00 hasta las 21:00 horas el viernes; desde las 11:00 hasta las 21:00 horas, el sábado; y de 11,00 a 17,00 en la jornada final del domingo.

El programa que ofrece esta cita incluye exhibiciones de cocina en vivo, catas, concursos, talleres para niños y una carpa gastronómica.

En su intervención, la presidenta Almudena Martínez ha puesto en valor el trabajo y el esfuerzo de todo el sector primario de la provincia, y en concreto, de los apicultores y apicultoras que, entre todos, hacen "la mejor miel de Europa", lo que es "un orgullo" para la provincia.

También ha hecho un llamamiento a los más jóvenes, a los que hay dedicadas varias actividades en el espacio expositivo, para que "garanticen el relevo generacional del sector apícola".

Martínez del Junco ha reiterado el apoyo de la Diputación al sector, a los apicultores, agricultores y ganaderos, que son "tan importantes" para la provincia, no sólo en lo económico y social, sino también para fijar la población en los pueblos y para el medioambiente.

La alcaldesa de Prado del Rey, Vanesa Beltrán, ha puesto énfasis en "el esfuerzo, conocimiento y dedicación" con el que trabajan a diario los apicultores para "ofrecernos un producto extraordinario". "Detrás de cada tarro de miel hay muchas horas de trabajo, hay mucha experiencia, hay mucha paciencia y un respeto extremo por nuestra naturaleza", ha dicho.

En su opinión, esta feria "es mucho más que un escaparate de productos, es una oportunidad para seguir reconociendo la profesionalidad de nuestros apicultores, dar visibilidad a su trabajo y, lo más importante, reivindicar el valor de un sector que forma parte de nuestras raíces".

En la apertura también ha intervenido el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Fran Moreno, quien ha hecho un llamamiento a los presentes para que "vendamos en positivo todo lo que tenemos en nuestro entorno" en las redes sociales, considerando que "no podemos olvidar que detrás de todo el sector primario está todo lo que mantiene a un pueblo vivo".

Por parte de la Asociación Apícola de la Sierra, su representante, José Luis Fernández, ha agradecido la colaboración de las instituciones presentes, al tiempo que ha animado a sus compañeros para "que nosotros nos lo creamos, que tenemos el producto más importante me atrevería a decir, de toda Andalucía".

También ha alertado del problema que está suponiendo el avispón oriental, aunque ha expresado su confianza en que se encontrará una solución.